El alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, espera volver a ser candidato a la reelección, confía en que el PSOE tendrá buenos resultados en los municipios de la región y destaca la «experiencia» en la gestión frente a la juventud de algunos de los candidatos del PP nombrados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de conquistar el 'cinturón rojo' de la región.

«Parece que el PP vuelve a sus orígenes nombrando a dedo a sus candidatos. En el PSOE no pasa, ni siquiera a mí, que ya soy alcalde. Tengo que volver a presentarme a las primarias. Cada partido tiene la costumbre que quiere, pero el origen democrático no se puede comparar», ha destacado el regidor en una entrevista con Europa Press.

Al ser preguntado por perfiles jóvenes como la apuesta 'popular' para Fuenlabrada, Noelia Núñez, o quien intentará arrebatarle la Alcaldía, Alberto Escribano, ha aseverado que «la juventud es un tesoro», pero que es «una de las cosas que se apagan con el tiempo».

Al hilo, ha remarcado que algo «muy importante» es la experiencia y el conocimiento que «al contrario que la juventud, se adquiere». Es por ello, por sus dos mandatos al frente del municipio, que espera que sus compañeros le reelijan como candidato para poder revalidar y desarrollar su proyecto, que en esta ocasión «no ha contado con la mejor legislatura posible».

Asuntos pendientes en arganda y la fmm

En esta segunda ocasión que se alzó con el bastón de mando ha tenido que compaginar sus objetivos con la gestión de urgencias como la pandemia del Covid, Filomena o la reciente Guerra de Ucrania.

«Quiero seguir trabajando y queda mucho por hacer», ha proseguido Guillermo Hita, quien ha apuntado a la inversión en infraestructuras como una de las principales carencias que no ha podido impulsarse porque la pandemia «ha paralizado la gestión» tanto de municipios como de autonomías o del Estado.

También ha indicado que queda mucho por hacer en la Federación de Municipios de Madrid (FMM), de la que ostenta la Presidencia, que le gustaría mantener pero para que la que aún queda «mucho» para saber siquiera si será candidato a la elección.

Sobre la organización supramunicipal ha destacado que debería continuar hacia el objetivo de ser una herramienta de cohesión entre municipios para subsanar los desequilibrios que hay entre ellos, que «son enormes».

No habrá efecto arrastre de ayuso a sus candidatos

«Desde el Gobierno de la Comunidad se empeñan en despreciar el desequilibrio territorial, parece que hemos luchado esta legislatura como enemigos la FMM y Ayuso cuando tenemos que trabajar codo con codo y no vernos como un contrapoder porque no hay nada que vaya a hacerse en Madrid sin que pase por un municipio. Si no se cuenta con nosotros, nada funcionará», ha advertido el regidor.

Por último, al ser preguntado por las perspectivas de los socialistas en las municipales y el hipotético arrastre de voto de Ayuso hacia sus candidatos, considera que «la política regional tiene poco que ver con la municipal».

Ha defendido que los vecinos eligen al alcalde más allá de las circunstancias por los que los partidos pasan, ya sean «mejores o peores momentos».

«Hay diferencias enormes y siempre las habrá. Hay que fijarse en el ámbito de actuación del territorio. Sabemos que por el buen trabajo de los 60 alcaldes del PSOE en Madrid, que tendremos un buenísimo resultado y serán reconocidos», ha concluido.