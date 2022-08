El Festival de San Sebastián dedica una retrospectiva a Claude Sautet con 13 largometrajes del cineasta francés

El 70 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra en la capital guipuzcoana del 16 al 24 de septiembre, dedicará una retrospectiva a Claude Sautet, que mostrará trece largometrajes firmados por el director francés. El ciclo se completará con el libro 'Conversaciones con Claude Sautet', un volumen de entrevistas con el cineasta.

En un comunicado, desde el Zinemaldia han dado cuenta de los detalles de la retrospectiva de su 70 edición, dedicada a Claude Sautet, que dirigió entre los años 1956 y 1995.

El ciclo, organizado en colaboración con Filmoteca Vasca, se completará con el libro 'Conversaciones con Claude Sautet', traducción del volumen de entrevistas con el director realizadas por Michel Boujut.

El trabajo fue publicado originalmente por Institut Lumière / Actes Sud en 1994 y conoció su edición definitiva en 2014. El libro cuenta con prólogos de Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes y del Institut Lumière, y del actor Daniel Auteuil, mientras que el epílogo lleva la firma del cineasta Bertrand Tavernier.

También se ha añadido un texto escrito por Quim Casas, crítico y miembro del comité de selección del Festival de San Sebastián, que contextualiza la figura de Sautet en España y en el Festival.

El cartel de la retrospectiva ha sido diseñado por Dimensión a partir de una fotografía de Claude Sautet en el set de rodaje de la película 'Garçon!' (1983).

Las mismas fuentes han recordado que Sautet, conocido por sus colaboraciones con intérpretes como Romy Schneider, Michel Piccoli o Emmanuelle Béart, «se situó en una cierta encrucijada en la historia del cine francés: no pertenecía a la generación de los realizadores de posguerra ni formó parte de la Nouvelle Vague».

Nacido en Montrouge en 1924 y fallecido en París en 2000, este cineasta comenzó en la industria del cine en 1950 como ayudante de dirección y trabajó en una docena de filmes entre comedias y relatos criminales realizados por André Cerf, Edouard Molinaro y Richard Pottier. Su película más importante como asistente fue la última en la que desempeñó esta función, 'Les yeux sans visage' ('Los ojos sin rostro', 1960), influyente obra de Georges Franju en cuyo guión también participó.

Antes dirigió su primer filme, 'Bonjour sourire! / Hello Smile!' (1956), una comedia musical bien alejada de lo que luego desarrolló en el grueso de su filmografía. La peculiaridad es que estuvo protagonizada por Henri Salvador, importante cantante y guitarrista que cultivó el jazz, la bossa nova, la chanson y el rock'n'roll.

Los primeros intereses del Sautet director se deslizaron hacia el polar, género al que aportó 'Classe tous risques' ('A todo riesgo', 1960), protagonizada por uno de los actores más representativos del género, Lino Ventura, y basado en una novela de otro nombre crucial para la literatura y el cine policíaco francés, José Giovanni.

Un año antes, Sautet ya había coincidido con Ventura en otro polar, 'Le Fauve est lâché' ('La fiera anda suelta', 1959), en el que firmó el guión y parece ser que rodó algunas secuencias, aunque la película está acreditada a Maurice Labro en solitario. Eran los tiempos de la eclosión de la Nouvelle Vague y aunque Sautet no formó parte del movimiento, ahí estaba Jean-Paul Belmondo encarnando a un delincuente en 'A todo riesgo' como lo había hecho en 'À bout de souffle' ('Al final de la escapada', 1960), de Jean-Luc Godard.

Sautet siguió vinculado al cine criminal y a José Giovanni al participar en el guión de 'Symphonie pour un massacre' ('Ronda de crímenes', 1963), de Jacques Deray, y en varios filmes policíacos más. Alternó su faceta como guionista para otros con la realización y escritura de sus propias películas, siempre dentro del género, como en su nuevo encuentro con Lino Ventura en 'L'Arme à gauche/ The Dictactor's Guns' ('Armas para el Caribe', 1965), esta vez con soporte literario del estadounidense Charles Williams.

Con el cambio de década Sautet inauguró la etapa más fecunda y popular de su carrera gracias al impulso de Romy Schneider y Michel Piccoli. Sus colaboraciones con este tándem interpretativo fueron 'Les choses de la vie/ The Things of Life' (Las cosas de la vida, 1970), donde ambos fueron vértices de un triángulo amoroso, y 'Max et les ferrailleurs/ Max and the Junkmen' ('Max y los chatarreros', 1971), una incursión distinta en el policíaco con Piccoli-Schneider atrayéndose y rechazándose en los papeles de un policía y una prostituta.

Yves Montand se unió al grupo a partir de 'César et Rosalie/ Cesar & Rosalie' ('Ella, yo y el otro', 1972), con Schneider, y Vincent, François, 0Paul et les autres... / Vincent, François, Paul and the Others0 (0Tres amigos, sus mujeres y... los otros0, 1974), con Piccoli. El drama se volvió más oscuro en 'Mado' (1976), su último filme con Piccoli; 'Une histoire simple/ A Simple Story' ('Una vida de mujer', 1978), la última colaboración con Schneider, y 'Garçon!/ Waiter!' (1983), el último con Montand. Todas son películas centradas en desencuentros y reencuentros amorosos, en la idea de agarrarse a una última oportunidad.

Sautet realizó también un drama centrado en la rehabilitación emocional y familiar de un drogadicto, 'Un mauvais fils/ A Bad Son' (1980), y una tragicomedia romántica bien distinta, 'Quelques jours avec moi/ A Few Days with Me' (1988), interpretada por Sandrine Bonnaire y Daniel Auteuil, además de devolverle el favor a Giovanni escribiéndole el guión de 'Mon ami le traître'.

Después encontró en Emmanuelle Béart a una nueva actriz con la que se sintió tan seguro como con Schneider. Con ella realizó sus dos últimos filmes, 'Un coeur en hiver/ A Heart in Winter' ('Un corazón en invierno', 1992) y 'Nelly et Mr. Arnaud/ Nelly & Monsieur Arnaud' ('Nelly y el Sr. Arnaud', 1995), dramas delicados sobre triángulos amorosos y atracciones inesperadas.

Su último trabajo se encuadró en el Collectif de Cinéastes Pour les Sans-Papiers, colectivo formado por 200 directores, productores, exhibidores y distribuidores franceses que firmaron un manifiesto en forma de cortometraje en apoyo a todos los inmigrantes ilegales en Francia, 'Nous, sans-papiers de France' (1997).