El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha reclamado este sábado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no se deje hacer «bullying» por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que lidere su partido y apoye la estrategia de ahorro energético planteada por el Gobierno central.

Así lo ha expuesto en una atención a los medios de comunicación en el parque de El Retiro, donde ha insistido en que «no puede ser» que las medidas que proponía Feijóo «hace unas semanas» las critique ahora la Comunidad mientras el líder nacional de su partido «agache la cabeza» y no «ejerza autoridad».

A ojos del socialista, el también expresidente de la Xunta de Galicia tiene «miedo» de que le pase «lo mismo» que al expresidente nacional del PP Pablo Casado y «al final le va a acabar pasando». Casado tuvo a principios de este año un duro choque con la presidenta madrileña sobre los contratos de la pandemia y acusaciones de espionaje a Ayuso desde el Ayuntamiento de la capital que derivaron en la caída de la anterior Dirección Nacional, que dio paso al liderazgo de Feijóo.

Lobato ha afeado que desde el Ejecutivo madrileño se esté «llamando a incumplir la ley», en referencia al decreto de eficiencia energética al que Ayuso se ha mostrado frontalmente opuesta y que el Ejecutivo regional podría llevar a los tribunales si ve «algo inconstitucional».- «Si fuese la Generalitat, estarían pidiendo la aplicación del 155», ha deslizado.

Además, ha respondido a las críticas de unilateralidad en el decreto y ha aseverado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, «sí se puso a disposición» de los grupos del Congreso cuando se empezó a perfilar y que no se recibió «ninguna propuesta» ni de Madrid ni de ninguna autonomía 'popular' y ha rechazado que el adelanto de el encuentro de mañana y su subida de rango -al asistir dos ministras- no es «improvisación».

«Improvisación no, lo que hay es acción, y se están tomando medidas porque la situación es la que es, y lo que se necesita es que todas las administraciones compartan esa lealtad institucional en la reunión de mañana de consejeros, para pedirles el compromiso y dejarles bien claro en la situación en la que estamos», ha enfatizado.

Al hilo, ha reprochado al PP de Madrid su negativa y crítica «constante» a todo lo que propone el Gobierno central, en busca de un «numerito constante». Por ello le ha pedido a Feijóo que lidere su partido y no se deje hacer «bullying» por unos populares que «si el Gobierno propone algo lo critican, si no lo propone, lo critican porque no lo han hecho; si organizan una reunión, porque la convocan y si no, se enfadan porque no la convocan».