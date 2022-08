El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, «que ponga orden, de una vez por todas», en su partido porque no cumplir las medidas del Plan de ahorro energético, sería «cometer un delito». «Un decreto ley se cumple y, si no, tienen que actuar los tribunales», ha advertido. También ha reprochado al Gobierno Vasco que lo considere «efectista y una ocurrencia», y le pregunta si prefiere que se cierren empresas vascas.

López, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PSE-EE de Bilbao, ha destacado que el Plan de ahorro energético del Gobierno no implica ni cierre de empresas ni recortes en los hogares, algo que, según ha recordado, pedía el líder de los populares «hace escasamente diez días».

No obstante, ha recordado que, después, se han oído declaraciones de dirigentes del PP, como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que amagó con no acatar el decreto, que les lleva a pedir a Feijóo que, «de una vez por todas, porque no es la primera vez que esto pasa, ponga orden en sus filas, que ponga orden en el Partido Popular, y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen, punto».

A su juicio, «no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del PP, para cumplir o no este decreto es simplemente dar impunidad para cometer un delito», y es algo por lo que se tendría que responder ante los tribunales.

«Incumplir o no querer cumplir el decreto es situarse contra la UE, manifestar una absoluta insolidaridad con nuestros socios europeos, pero también insolidaridad con España y con los españoles porque, con esto, estamos tratando de impedir males mayores, que haya cierres de empresas o que repercuta en recortes en los consumos de las familias», ha indicado.

Para el dirigente socialista, el Plan de ahorro es «un esfuerzo colectivo frente al egoísmo insolidario del Partido Popular». «Por lo tanto, señor Feijóo ponga orden y demuestre que son un partido serio», ha insistido.

Críticas de tapia

El exlehendakari también ha lamentado las manifestaciones realizadas este pasado martes por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en las que calificó el decreto ley de «efectista» y las medidas de «ocurrencias».

Patxi López ha precisado que, con el plan de ahorro energético, se pretende «la eficacia en las medidas, que los esfuerzos que se plantean, que no son muchos, signifiquen evitar males mayores».

En este sentido, ha preguntado a Tapia si prefiere «no hacer nada y que se acaben cerrando empresas vascas» . «¿O la ocurrencia es menor si la decide el Gobierno vasco que si la decide el Gobierno de España?. ¿Nos situamos a favor o en contra de Europa?. Vamos a ver si nos remangamos todos, vamos a ver si colaboramos todas las instituciones para evitar males mayores», ha subrayado.

En su opinión, «lo demás solo es ruido que perjudica notablemente» lo que se pretende hacer. «Porque otras cosas ya se están haciendo. Estamos hablando del plan de ahorro energético, pero este el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, ha acelerado notablemente la transición energética en este país», ha enfatizado.

El portavoz del PSOE en el Cámara baja ha destacado que el Ejecutivo ha utilizado «buena parte» de los recursos europeos para esta «aceleración». «Desde que gobiernan el Partido Socialista y Unidas Podemos, las energías renovables han aumentado, en un 238% la fotovoltaica y más de un 40% la eólica. Estamos trabajando a marchas forzadas en eso también», ha añadido.

López ha recordado que, mientras la UE había previsto un plan de ahorro energético del 15%, «que suponía el cierre de la producción de algunas de las empresas europeas» y de España, «y recortes muy serios en los consumos domésticos», el Ejecutivo español «entendió que esta no era la mejor manera de producir la solidaridad necesaria en estos momentos».

«Negocio y consiguió que el ahorro fuera del 7% y, para eso, se ha elaborado un decreto en el que se ponen en marcha una serie de medidas que no suponen un excesivo sacrificio, que tienen que ver con la moderación de las temperaturas, de los aires acondicionados, con apagar los escaparates por la noche o con regular la iluminación pública», ha detallado.

Para el portavoz del PSOE en el Congreso, no existen «muchas más críticas» al margen de las de Ayuso o Tapia, porque, según ha asegurado, ha escuchado a comerciantes decir que «no hay ningún problema» en apagar por la noche las luces de los escaparates.

Arrimar el hombro

Patxi López ha lamentado que parece que «todo vale para atacar al Gobierno socialista y especialmente a Pedro Sánchez». «Y debiéramos entender que hay circunstancias, como las que estamos atravesando, en las que no todo vale, en las que hay que arrimar el hombro, y lo único que vale es sumar esos esfuerzos y pequeños sacrificios».

«Lo demás, es absolutamente insolidario, porque algunos igual prefieren que se cierren empresas a moderar el aire acondicionado. Es tremendo», ha reiterado.