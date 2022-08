Más de 65.000 personas asisten a los conciertos programados en el Arenal del Bilbao Blues Festival

Más de 65.000 personas han asistido a los conciertos programados en la explanada del Arenal durante la primera edición del Bilbao Blues Festival que finalizó este domingo, según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

A esta cifra hay que sumar el resto de actividades, como las actuaciones del Kiosko del Arenal, las clases de boogie-woogie y el pasacalles de la dixie band 'Granujas a todo ritmo'.

"La oferta didáctica desarrollada en el Museo Guggenheim Bilbao también ha despertado gran interés, completando prácticamente el aforo previsto, tanto en la charla dedicada a la mujer y el blues como en el concierto pedagógico infantil", ha añadido.

El concejal de Desarrollo Económico, Xabier Ochandiano, ha mostrado así su satisfacción con la acogida que ha tenido el festival y ha subrayado que el balance es "muy positivo".

"Desde el Ayuntamiento tenemos interés en festivales como este que contribuyen en la atracción de públicos diferentes y a hacer de Bilbao una ciudad cultural atractiva. Nuestro reto era poner en marcha un evento musical de calidad en fechas estivales que completase el calendario de actuaciones culturales: desde el BBK Bilbao Music Legends Fest en Bilbao Arena, el concierto de Metallica en San Mamés, Bilbao BBK Live en Kobetamendi, llegando al Bilbao Blues Festival en el centro de la ciudad para concluir con Aste Nagusia", ha expresado.

Del mismo modo, el director del certamen, Carlos Malles, ha valorado la "increíble acogida que ha tenido el festival por parte de la ciudad, así como de la propia familia de artistas y bandas de blues", y ha incidido en "el perfil del público asistente a este tipo de festivales: pacífico, de mediana edad y nivel adquisitivo medio-alto".

La primera edición de Bilbao Blues Festival ha congregado a artistas de primer nivel como Bob Stroger y la Chicago All Stars, Shemekia Copeland, Alejo Stivel, Ronnie Baker Brooks, Dana Fuchs, Fantastic Negrito, Wax & Boogie feat Drew Davies, Noa & The Hell Drinkers, Blues Triumvirate, Flamingo Tours, Micky & The Buzz.

Bilbao Blues Festival despidió este domingo su primera edición con un emotivo concierto en el que la banda bilbaina Travellin' Brothers y los artistas invitados Fito y Mikel Erentxun rindieron homenaje a Unax Cañibano, hijo del bajista de la formación, fallecido el pasado sábado.