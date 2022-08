Espadas contempla una "batería de propuestas" para que la juventud no se quede en mero "rótulo" de una Consejería

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sopesa registrar en el Parlamento andaluz una "batería de propuestas sobre las que dialogar y debatir" en relación a la juventud, que ahora forma parte de la denominación de una de las nuevas consejerías del Gobierno andaluz, y que el líder socialista quiere que sea más que un simple "rótulo" en el título de uno de los departamentos de la Junta.

Son ideas que ha trasladado Juan Espadas en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, tras la creación de la Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad, a cargo de Loles López, ha llamado la atención acerca de que, "durante la campaña electoral" previa a los comicios del 19 de junio, ni el PP-A ni su candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, trasladaron "propuesta alguna" sobre la juventud, hasta que, "quedando un par de días ya" para el fin de dicha campaña, anunciaron "un plan de empleo" que en realidad se financia "con fondos europeos y prácticamente casi al 50 por ciento por los ayuntamientos".

"El Partido Popular no ha planteado un debate y una reflexión sobre cuáles son las políticas para esta legislatura en relación con la juventud, y ahora intenta resolverlo poniéndole la denominación 'Juventud' en un departamento en el que hay muchas otras políticas", ha reflexionado Espadas antes de apostillar que él respeta "la capacidad de autoorganización del Gobierno andaluz", y esperará a conocer "cuál es la propuesta que hace la consejera de ese departamento sobre cómo quiere desarrollar esas competencias" para, posteriormente, "hacer una valoración".

En todo caso, el líder socialista ha remarcado que, para él, ésta era la legislatura en la que la juventud debía ser "una prioridad del Gobierno" de la Junta, y no "simplemente una denominación, sin más", y si él hubiera ganado las elecciones del 19 de junio, "la juventud sería algo más que un rótulo en una Consejería del Gobierno andaluz".

"Sería una estrategia de gobierno en relación con un sector de la sociedad muy afectado por distintas cuestiones de calado", como la inflación o los efectos de la pandemia de Covid-19, que "obligarían a una política y una estrategia de gobierno integral", según ha abundado Espadas antes de avanzar que los socialistas "vamos a hacer propuestas sobre esa cuestión" y "no nos vamos a quedar en que fue una propuesta de campaña electoral".

Así, ha señalado que el Grupo Socialista va a llevar al Parlamento "un trabajo en el que esperamos que se escuche a la sociedad y a los jóvenes", y ha reivindicado su apuesta por que "uno de los grandes acuerdos políticos de esta legislatura sea en torno a la juventud, y que eso se convierta en decisiones de gobierno", tras lo que ha manifestado que, si el presidente Juanma Moreno "quiere trabajar conmigo y con el PSOE de Andalucía en esas cuestiones, sin duda va a tener la mano tendida".

Al respecto, ha defendido su idea de trasladar una "batería de propuestas" al Parlamento en torno a la juventud, y ha expresado su deseo de que "no sean simplemente propuestas que se debatan una tarde" en la Cámara y "se voten y ya está, sino que en torno a ella se genere una dinámica de trabajo que permita escuchar a otras voces que están fuera del Parlamento".

Al hilo, ha recordado la iniciativa que en la pasada legislatura planteó el Grupo Socialista para crear un grupo de trabajo en el Parlamento centrado en la juventud, que no salió adelante por el voto en contra de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y ha defendido que, "si somos capaces de articularlo bien", se podrá trazar "una hoja de ruta con respaldo parlamentario a la labor de gobierno".

Moreno "vuelve a equivocarse" uniendo agricultura y agua

Por lo demás, en relación a la composición del nuevo Gobierno andaluz, Espadas ha considerado que, el aumento de once a 13 en el número de consejeros obedece a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "asume que se equivocó hace cuatro años cuando decidió, por ejemplo, refundir las competencias de Medio Ambiente en Agricultura".

En opinión del líder socialista, por parte del presidente se cometió así "un error palmario, por ignorancia claramente de lo que significan el peso y la competencia de las políticas medioambientales y las ligadas al agua", y ahora Moreno "ha decidido intentar arreglarlo", pero "vuelve a equivocarse".

Así lo cree Juan Espadas al considerar un error dejar las políticas en materia de agua en el ámbito de las competencias de la Consejería de Agricultura, "cuando el agua es un recurso natural" que "afecta a distintas consejerías y debe tener una entidad propia, y más en un momento de sequía como el que tenemos y vamos a seguir viviendo", según ha abundado.

En esa línea, el líder del PSOE-A ha sostenido que "no tiene ningún sentido" que el presidente "cree una Consejería de Medio Ambiente o relacionada con las cuestiones de cambio climático, pero el agua no esté ahí" incluida, y se "identifique exclusivamente con la agricultura y con el regadío", cuando, en opinión de Espadas, habría que "tener una visión más integral de cómo gestionar ese recurso".

"Eso demuestra que el señor Moreno no enfoca bien cómo gestionar esas competencias", ha sostenido el secretario general del PSOE-A antes de apostillar que, para él, "no es importante si hay once, doce o 13 consejerías" si la gestión de las competencias se hace "bien" y eso supone "una buena inversión".

En esa línea, y tras llamar la atención acerca de que Moreno parece que "ahora se ha dado cuenta de cuáles son las competencias que tiene como presidente de la Junta" tras llevarse "toda la legislatura anterior haciendo como que no tenía competencias algunas, y todos los problemas eran responsabilidad y competencial de la Administración del Estado", Juan Espadas ha subrayado que "lo que hay que intentar es que el gasto" de las consejerías "no sea un gasto superfluo", sino "exclusivamente el imprescindible y necesario para gestionar bien esas competencias".

Toma de posesión de moreno

Por otro lado, Espadas también ha criticado el acto de toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta que se desarrolló el pasado 23 de julio en la explanada ante la fachada principal del Palacio de San Telmo de Sevilla.

El dirigente socialista ha apuntado que su grupo también quiere "conocer cuál ha sido el gasto" de ese acto, como ha requerido 'Por Andalucía', y ha llamado a preguntarse qué "mensaje quiso trasladar o proyectar" el presidente "en un acto de esas características", que ha tachado de "excesivo".

"Creo que fue un error político", ha opinado Espadas, que ha criticado que el "primer paso" que diera Moreno tras su mayoría absoluta el 19J fuera "sacar" su toma de posesión "de la sede parlamentaria, donde habitualmente" se han llevado a cabo, e "intentar explicarlo diciendo que se quiere hacer a pie de calle".

Al respecto, Espadas ha sostenido que "no fue un acto a pie de calle abierto a la ciudadanía", porque estaba limitado "exclusivamente" a personas que habían sido invitadas, y fue "un exceso en términos de querer proyectar una imagen que pecaba quizá de un excesivo protagonismo o incluso presidencialismo desde el punto de vista de un modelo de gobierno que no se corresponde con esos parámetros".

En esa línea, el líder del PSOE-A ha considerado que, "probablemente", a alguno de los votantes de Moreno en las pasadas elecciones, al ver en televisión "ese despliegue" para la toma de posesión, le llamara la atención "este tipo comportamiento" por parte de su candidato.