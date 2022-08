El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se ha despedido formalmente este lunes de la Alcaldía de Almería que ha ocupado durante siete años con la sensación de que su mandato marca "un giro determinante en la historia" de la ciudad y "un cambio definitivo" en la "percepción" que los almerienses tienen de la administración municipal.

"Cierro mi etapa en la alcaldía con dos certezas: La primera es que tenemos en marcha un proyecto de ciudad muy sólido, apasionante y abierto, y la segunda es que el futuro al que nos dirigimos, que es el futuro de todos, está ahora en las mejores manos", ha afirmado.

Ha trasladado para explicar las razones que le han llevado a tomar "la importante decisión" de "aceptar la propuesta" del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que la política "no es hacer lo que uno desea, sino desear lo que uno debe hacer" y ha afirmado que la Junta ha dejado de ser "un factor limitante para Almería".

En el salón de plenos de la Plaza Vieja capitalina y arropado por el "extraordinario" grupo de concejales del que ha sido su equipo de gobierno, Fernández-Pacheco ha indicado que María Vázquez, alcaldesa en funciones por el momento, encarna "con inmejorables garantías" la "estabilidad, templanza, diálogo y cercanía que va a requerir el cargo en los próximos años" y tiene "además" el "consenso y respaldo del PP".

Durante su intervención, el exregidor y consejero ha manifestado que la Alcaldía de Almería, que ya ostentaron su abuelo y bisabuelo, va a estar "siempre unido al terreno" de sus "afectos", al tiempo que ha destacado que ha ejercido "con el firme compromiso de servir" a los intereses generales, con "ilusión y constancia" para llevar a cabo "un positiva y constante transformación de la ciudad en todos sus barrios".

"He escuchado y aprendido de sus sectores productivos, de sus colectivos vecinales y profesionales, tratando de aprovechar esa fuerza como un valor activo para seguir haciendo de Almería lo que siempre he pensado y he sentido: la mejor ciudad del mundo, aunque haya quien se lo tomaba a risa", ha dicho.

Fernández-Pacheco ha señalado que se ha sentido "identificado" con las "alegrías" y las "preocupaciones" de los almerienses, pero "también con sus reivindicaciones y exigencias" y ha insistido en que el suyo y al que ahora da continuidad quien será la primera alcaldesa de la ciudad es un proyecto "no estrictamente político, sino que es, sobre todo, un proyecto de ciudad".

Tras enumerar algunos hitos de esa "transformación espectacular que hemos puesto en marcha", ha trasladado que "podemos hablar de más aciertos que de desaciertos, que como en toda obra humana, sin duda ha habido".

"No me asustan las críticas porque por muy duras que sean, la más severa siempre es la que me hago yo mismo. Por eso quiero aprovechar esta comparecencia para solicitar disculpas a cuantos hayan podido sentirse injustamente tratados o desatendidos", ha añadido.

María vázquez, "preparación para pilotar el cambio"

Al hilo de esto, ha apuntado que la ciudad "debe seguir mejorando en muchos aspectos", pero ha subrayado que, a su juicio, el trabajo del Ayuntamiento "ha contribuido a generar una conciencia legítimamente orgullosa de lo que es Almería, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que aspiramos a seguir siendo: una gran ciudad".

"Y ese espíritu, que está lejos del regionalismo excluyente, debe servirnos como un impulso de renovación, de superación de limitaciones y de búsqueda de mejores horizontes", ha abogado.

Ha aseverado, asimismo, que "todo lo que tengo y todo lo que soy tiene su raíz en Almería". "Y ser su alcalde ha sido un privilegio, porque me ha permitido conocerla calle a calle y cara a cara", ha ahondado.

Sobre su sucesora, ha asegurado que "atesora" la "madurez, preparación y sentido de responsabilidad necesaria" para "pilotar" el "cambio" y "abrir una nueva etapa" y ha pedido para su mandato "lealtad institucional desde la oposición".

"mi objetivo como consejero es conservar, potenciar y aprovechar"

En su intervención, Fernández-Pacheco ha declarado que afronta "con enorme ilusión y desde el agradecimiento sincero" sus nuevas responsabilidades en el Gobierno de Juanma Moreno, quien "nadie puede discutir ha supuesto un antes y un después en la relación de Almería, de la provincia y de su capital, con la Junta de Andalucía".

"No me refiero tan sólo al hecho de que, por primera vez, Almería vaya a tener dos consejeros en el gobierno de la Junta, Carmen Crespo y yo mismo. No estoy hablando de números, ni de cargos, ni de nombres: estoy hablando de algo más importante que eso. Hablo de la consideración, del respeto y de la lealtad", ha trasladado.

Al hilo de esto, ha advertido de que no se gobierna "en función de afectos y desafectos" de los presidentes sino, "llevando en el corazón a los territorios, y teniendo en cuenta las necesidades y las capacidades de quienes lo habitan".

"Estoy seguro de que el Ayuntamiento de Almería sabrá seguir devolviendo esa lealtad colaborando al máximo de sus capacidades, porque entendemos, tanto en Almería como en Sevilla, que la colaboración disminuye los errores y multiplica las oportunidades", ha remarcado.

Fernández-Pacheco ha concluido afirmando que el futuro "será sostenible o no será" y que una gestión "inteligente" pasa por la "conservación para poder transmitirlo a las próximas generaciones" y por un "aprovechamiento respetuoso por parte de un sector empresarial que crece y que también está demostrando que es fuente de creación de empleo y riqueza". "Mi objetivo como consejero es triple: conservar, potenciar y aprovechar", ha finalizado.