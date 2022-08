La presidenta de la Diputación de Huelva y secretaria general del PSOE provincial, María Eugenia Limón, ha destacado la necesidad de "luchar" por las grandes infraestructuras, pero "sin olvidar" las necesidades de los pueblos pequeños, toda vez que ha destacado que, "aunque no es competencia" de la institución provincial sí está haciendo un trabajo "constante y minucioso" por las infraestructuras de la provincia.

En una entrevista concedida a Europa Press, Limón se ha mostrado "optimista" con respecto a que las inversiones para las infraestructuras como la Alta Velocidad, el aeropuerto o el Túnel de San Silvestre lleguen la provincia, al tiempo que ha señalado que, si bien le gustaría que "los avances fuesen más rápidos, como a todo el mundo", también considera que la provincia tiene "muchas necesidades de inversión" también en cuanto a infraestructuras "sanitarias y de dependencia".

Asimismo, ha apuntado que "hay que tratar de diferenciar de lo que plantean algunos" con respecto a "esa eterna responsabilidad de que parece que todo pertenece al Gobierno central" y "luego cuando estamos afeando a otras instituciones, no afrontan la realidad".

En este sentido, ha subrayado que "al igual que la Diputación defiende que haya un turismo de calidad, con la aportación realizada para que las playas estén a punto", se necesitan "infraestructuras para que se pueda llegar a la provincia de Huelva", toda vez que ha remarcado que el turista "cuando viene también necesita un centro de salud que no esté cerrado por las tardes y pueda atender a su familia en caso de necesidad". "Todo es un círculo", ha añadido.

"Debemos tener las grandes infraestructuras para que la gente pueda venir a la provincia, algo que vamos a seguir defendiendo, pero después hay infraestructuras, mínimas y básicas, dentro de la provincia que debemos complementar para que ese turista y los propios vecinos disfrutemos de más calidad".

En este punto, Limón ha reseñado que considera que "todas son necesarias" pero que "a veces nos olvidamos de los pueblos más pequeños" porque "a lo mejor para ir a un pueblo pequeño de la Sierra no sirve de nada tener el AVE" pero "sí es importante que haya un banco o un cajero automático", por lo que ha aseverado que "en esa defensa también se está trabajando desde la Diputación, porque creemos que es de vital importancia para que la gente se quede a vivir en nuestros pueblos y para que los jóvenes vengan".

Por ello, ha explicado que está trabajando, "tanto con Telefónica como con Endesa, para que mejoren las infraestructuras básicas de la provincia en redes de electricidad y en redes de comunicaciones" porque "es importante que tengamos pueblos del siglo XXI, con 5G y que se tenga una red eléctrica que haga que no se vaya la luz en los municipios".

Asimismo, ha señalado que también se está haciendo "un trabajo minucioso" con el Gobierno de España para que "las grandes infraestructuras lleguen a la provincia" y que están "vigilantes" para que "una vez que lleguen los informes" solicitados a la Junta "se termine la licitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)" y "el año que viene luchar por un paso más, que será la redacción del proyecto" y "así poco a poco hasta que consigamos que sea una realidad".

De la misma manera, ha destacado la "lucha" de la Diputación para que las entidades bancarias no se vayan de los municipios y "los servicios básicos se puedan seguir tratando" porque "también hay muchas personas mayores que necesitan de esa cercanía con la entidad bancaria, que está desapareciendo, y los está llevando a tener que trasladarse a más de 20 kilómetros de su pueblo para poder sacar su pensión".

Infraestructuras sanitarias

Con respecto a las infraestructuras sanitarias, Limón ha subrayado que como, secretaria general del PSOE de Huelva, tanto ella como su formación seguirán defendiendo la creación de un Materno Infantil como hospital independiente, como se contemplaba en el proyecto inicial, y que el mismo "cuente con todas las garantías" y que no se realice finalmente el proyecto propuesto por la Junta de que se ubique en las Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez.

"Huelva no puede ser una provincia de segunda en cuanto a la sanidad y al Materno Infantil. Creemos que es de vital importancia y así lo estamos defendiendo, al igual que hemos puesto de manifiesto todas las necesidades que tenemos en materia sanitaria", ha reseñado.

De la misma manera, ha defendido que seguirán luchando para que se lleven a cabo los chares proyectados en la Sierra y el Condado, así como ha reseñado que "en breve" saldrá la licitación de las obras para iniciar los accesos del Chare de Lepe.

Pide "consenso" con los regadíos de doñana

Por otra parte, Limón ha reiterado al PP su petición de "diálogo" y "consenso" para llegar a un acuerdo con respecto a la ley para la modificación de la ordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana y ha destacado la propuesta "sensata" presentada a este respecto por el PSOE-A que cree "que ni se han leído", toda vez que ha recordado que su formación pidió que se convocara la Mesa de Participación de Doñana para que se sentaran "todos los actores implicados", así como ha lamentado que el PP "no ha escuchado" al PSOE, pero que este "sí los ha escuchado a ellos".

"Yo soy la primera que, sin necesidad de ir al Parlamento de Andalucía a declarar, acudí y puse encima de la mesa la mano tendida del Partido Socialista para arreglar la situación, pero para arreglarla con todas las garantías técnica y jurídicas que la propuesta del PP no llevaba, porque si la llevaran, ellos, que tenían mayoría, podían haberlo hecho directamente", ha manifestado.

En este sentido, la secretaria general del PSOE de Huelva ha destacado que su partido seguirá trabajando en su propuesta "para llegar a buen puerto", ya que son conscientes de que "existe un problema" y de que "los agricultores nos necesitan para solucionar este problema" pero "necesitan una propuesta sensata como la presentada por el Partido Socialista".

"Me gustaría saber si el PP realmente se la ha leído, porque me parece que no y que solamente se ha centrado en su propuesta y no ve la alternativa que le presentaba en PSOE, que tenía todas las garantías técnicas y jurídicas que necesita una propuesta de este calado. Sobre todo porque tenemos un problema, ya que Europa está en alerta y es a la que le tenemos que dar todas esas garantías para que esto no se convierta en un problema", ha subrayado.

En este punto, Limón cree que el PP "se ha metido en este lío" con "la obsesión de captar votos para las elecciones" y espera que una vez pasadas las mismas "tengan la amabilidad de sentarse y estudiar la propuesta brindada por el Partido Socialista desde el primer momento".

De otro lado, cuestionada por la posición del PSOE con respecto al cierre del vertedero de Nerva, Limón ha insistido en que va "de la mano" con el Ayuntamiento municipal y con los agentes sociales en su defensa de que se realice un cierre "responsable" porque "los trabajadores del mismo necesitan que se les dé una oportunidad de futuro".

"Este vertedero tiene que cerrarse porque tiene su fecha de caducidad, pero no nos podemos olvidar de esos trabajadores, por lo que pedimos que se trabaje tanto en el fondo como en las formas", ha concluido.