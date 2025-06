Legends reúne en una exposición 30 piezas icónicas de Puma que forman parte de la historia del deporte

Leends, The Home of Football, presented by LaLiga, ya tiene abierta, hasta el 19 de septiembre, una exposición única de la mano de Puma para celebrar el legado extraordinario de la marca en el deporte, que reúne diseños icónicos de la marca utilizados por algunos de los deportistas y celebridades más reconocidas de las últimas décadas.

Los visitantes podrán ver alrededor de 30 piezas, entre las que se incluyen la primera bota de fútbol del mundo con tacos roscados lanzada por Puma en 1952, así como artículos que pertenecieron a algunas de las figuras más renombradas del fútbol y del deporte mundial. Así, la exposición incluye las botas que vistió Pelé durante el Mundial de México de 1970, que acabó con la victoria de la selección de Brasil para sumar su tercera estrella. Entre las piezas exhibidas las hay con anécdotas míticas de la historia del fútbol, como la réplica de la camiseta de la selección de Países Bajos personalizada por Puma para Johan Cruyff, ya que por el acuerdo que tenía la leyenda del fútbol neerlandés con la marca no podía vestir la equipación desarrollada por Adidas para el conjunto oranje (la camiseta original se encuentra también exhibida en Legends). Igualmente, la colección expone botas de jugadores de fútbol con pasado en España, como es el caso de Mario Kempes, con el modelo creado en su honor llamado 'Kempes 10'. Maradona, la gran leyenda del fútbol argentino, también será protagonista de la muestra, con una de las botas Puma que utilizó durante su carrera en los años 80, en los que se hizo conocido por marcar el 'gol del siglo' tras driblar a seis jugadores en la final del Mundial de México 86 contra Inglaterra. Por otro lado, también podrán verse piezas legendarias de la historia del fútbol español como la histórica camiseta del doblete del 95 del Atlético de Madrid; unas botas personalizadas de Santi Cazorla, doble campeón de Europa con la selección española y ex jugador de LaLiga en clubes como el Villareal CF; las botas de la internacional española Alba Redondo, con las que ganó la Copa del Mundo de 2023; el calzado con el que Carvajal marcó uno de los goles que le dio la victoria al Real Madrid en la final de la Champions League de Wembley en 2024; y botas de otros jugadores en activo o que han pasado por la competición nacional como Antoine Griezmann o Neymar. NO SÓLO FÚTBOL La muestra no recoge solo artículos relacionados con fútbol. Algunas de las piezas que estarán expuestas abarcarán otros deportes como el tenis, con el calzado de Puma que utilizó Boris Becker en 1985 para convertirse en ese momento en el jugador más joven en ganar el torneo de Wimbledon; y las zapatillas Puma de Martina Navrátilová con las que ganó el US Open en 1987. También la Formula 1 estará representada con una edición especial de zapatillas Puma creadas para Carlos Sainz por el GP de España, inspirada en el primer calzado especializado para la conducción desarrollado por una marca deportiva para el histórico piloto alemán Stefan Bellof en 1983. De la misma forma, la colección exhibe objetos relacionados con el mundo de la moda, como la primera zapatilla "inteligente" del mundo, la RS-Computer, una colaboración de 1998 entre Puma y la firma alemana Jil Sander que inspiró el lanzamiento del modelo Avanti, o la que se llevó a cabo en 2015 con la firma Fenty, liderada por la cantante y empresaria Rihanna. Laura Valdeolivas, CEO de Legends, señaló: "Esta exposición conjunta entre Legends y Puma ayudará a los visitantes a rememorar momentos inolvidables de la historia del deporte de las últimas décadas. Fans de todas las edades podrán hacer un recorrido, a través de las piezas de la muestra, de la evolución del fútbol y de las equipaciones con las que se alcanzaron los títulos más prestigiosos, y de esta forma, ver cómo el calzado o la ropa han ido transformándose para adaptarse a las necesidades de las estrellas que han dibujado la historia del deporte. Es un honor para Legends contar con todas ellas". La colección permanente Legends, The Home of Football, reúne el mayor patrimonio histórico del fútbol mundial, con más de 4.000 piezas únicas. Un recorrido excepcional por más de un siglo de historia del fútbol internacional, con representación de todas las grandes competiciones, desde la UEFA, FIFA, Conmebol y los Juegos Olímpicos, hasta torneos nacionales como LaLiga. (SERVIMEDIA)

