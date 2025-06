AP institute entra en el 'top 5' de escuelas de asuntos públicos en Europa

AP institute ha sido reconocida como una de las cinco principales escuelas de formación en asuntos públicos de Europa, según el informe publicado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, que evalúa la calidad académica, la experiencia del claustro y la capacidad de impacto de las instituciones especializadas en política, regulación y estrategia de influencia.

El 'top 5' del informe lo completan algunas de las escuelas más prestigiosas del continente: College of Europe (Brujas), Sciences Po (París) London School of Economics (Londres) y University of Oxford, Blavatnik School of Government (Oxford).

El Instituto Coordenas señala que la inclusión de AP institute en este grupo de élite responde a una propuesta "inédita" en España: "una escuela dedicada en exclusiva a los asuntos públicos, que combina excelencia académica con conocimiento aplicado, pensamiento político y visión estratégica".

Explica que, presidida por Joan Navarro, considerado el padre de los asuntos públicos a nivel profesional en España, AP Institute cuenta con un gabinete ejecutivo de alto nivel y un claustro de profesores/as de referencia formado por altos cargos públicos, directivos/as de empresa, académicos/as y consultores/as estratégicos.

"Hace una década, hablar de profesionalizar los asuntos públicos en España parecía una rareza. Hoy, estar al nivel de Oxford, Sciences Po o el College of Europe es un reconocimiento a una generación que ha trabajado con rigor y convicción para consolidar este sector. AP Institute es la casa común de quienes creemos que influir en la agenda pública requiere formación, ética y visión estratégica", manifestó Joan Navarro.

"Este reconocimiento consolida a AP institute como una institución clave para quienes desean fortalecer su liderazgo político y profesional, anticiparse a los cambios regulatorios y ejercer influencia desde una mirada ética, rigurosa y transformadora", añade. Entre su oferta académica destaca el Executive Máster en Asuntos Públicos, un programa universitario diseñado para profesionales en activo del ámbito político, institucional, empresarial o asociativo.

