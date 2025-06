Baraka advierte a los consejeros de BBVA México del proceso judicial de Madrid Nuevo Norte que alcanzaría los 1.000 millones de indemnización para los reversionistas

Trinitario Casanova presidente y fundador del Grupo Baraka, ha enviado un burofax a los consejeros de BBVA en México para informarles y advertirles del proceso judicial que mantienen con el banco y con ADIF por los derechos de los reversionistas de los terrenos de Madrid Nuevo Norte.

En el escrito, dirigido a Alejandro Mariano Werner Wanfield, consejero de BBVA en México, el empresario pone en su conocimiento y le advierte "de la existencia del procedimiento ordinario 71/2024 que se sigue en la actualidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el que, la Asociación de reversionistas NO ABUSO y la mercantil BARAKA CAPITAL GROUP, S.L. están reclamando reconocimiento de los derechos de reversión correspondientes a las más de 1.000 familias cuyos terrenos – que representan una superficie total aproximada de 1.123.000 m2 – fueron en su día expropiados para la construcción de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral".

Por este procedimiento, la indemnización para el caso de que no se produjese la reversión de los terrenos alcanzaría "una cifra estimada de 1.052.655.280,00 euros, más los intereses correspondientes", señala.

El presidente de Baraka advierte al consejero mexicano de la relevancia de este procedimiento para los intereses de BBVA y sus accionistas "a los que desconocemos si se ha informado debidamente" ya que viene dada por la potencial declaración de nulidad que se solicita en relación con dicha novación y sus modificaciones en la concesión administrativa, entre las que se encuentra la eliminación de la obligación de permanencia de BBVA en el accionariado de Crea Madrid Nuevo Norte con al menos un 50%.

Según el empresario la operación de compra por parte de BBVA a Adif en el mes diciembre de 2024 "resulta incompatible con su aparente intención de vender su participación en la concesionaria, tal y como se ha hecho eco la prensa; o la supresión de todas las previsiones del contrato en relación con los derechos de reversión correspondientes a dichos terrenos, como la obligación de restituir in natura aquellas fincas sobre los que se puedan reconocer aquellos derechos, o la de abonar la correspondiente indemnización si aquella restitución in natura no fuera posible".

Al margen de este burofax, el Grupo Baraka y la Asocación No Abuso, enviaron el pasado 25 de febrero otra comunicación al supervisor de bolsa estadounidense (SEC) advirtiendo que BBVA había registrado un alza de mil millones de las existencias al cierre de 2024 por la compra del terreno, sin advertir del pleito que les enfrenta.

En ese escrito, Casanova revelaba al supervisor estadounidense de que la entidad había registrado este incremento sin que haya "incluido ninguna provisión o contingencia, ni se ha dejado nota ni mención alguna, en relación con el procedimiento judicial" que enfrenta a las dos partes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Tampoco ha hecho referencia alguna a la "medida cautelar de anotación preventiva de demanda" acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM el pasado mes de abril".

Baraka considera que haber omitido toda referencia a la anotación preventiva de demanda es una "inobservancia de las normas contables internacionales más elementales", al tiempo que sostiene que debería haber incluido alguna provisión o contingencia.

