Tebas: "Basta ya de nuevas competiciones, la Superliga es absolutamente elitista"

El presidente de LALIGA, Javier Tebas, participó en la VI edición de ISDE Sports Convention 2025, el congreso de referencia en derecho y la industria del deporte, y lo hizo en una mesa redonda junto a Jorge Garbajosa, presidente de la FIBA Europe.: "Basta ya de nuevas competiciones, la Superliga es absolutamente elitista", declaró.

En este contexto, el máximo dirigente de la patronal abordó diferentes temas de actualidad y volvió a cargar contra el peligro que supone la creación de competiciones como la Superliga, que promueve A22, para el ecosistema del fútbol y el deporte europeo.

"En Europa hay 65.000 jugadores que ganan desde 2.000 euros y otros que ganan millones de euros, no solo hay 300 jugadores que juegan todas las competiciones. Basta ya de nuevas competiciones, la Superliga es absolutamente elitista" recordó Tebas para remarcar que la Superliga "va contra el modelo europeo del deporte. De hecho, 26 países de 27, sin España, firmaron un documento con el modelo europeo del deporte y una cláusula que señala que la forma de acceder a otras competiciones sería exclusiva a través del rendimiento de la temporada anterior en las competiciones nacionales" y añadió que "lo que hace la Superliga es poco serio. Han hecho tres formatos en 4 años, y solo cambian la corriente para convencer a la UE".

Asimismo, Tebas enfatizó que "la sentencia del TJUE del 23 no amparaba la Superliga. Lo que decía es que FIFA y UEFA tienen el monopolio de la supervisión y control de las competiciones futbolísticas y les instó a tener procedimientos transparentes no discriminatorios, reglamentarios, que no sean arbitrarios y se justifiquen en base a las normas de competencia de la UE. La pregunta es si pueden existir muchas competiciones y si serían buenas para el ecosistema del fútbol y la respuesta es no".

El presidente de LALIGA también se refirió a la polémica con el calendario futbolístico. "En el caso del futbol aparecen competiciones de selecciones nacionales que se juegan con futbolistas de nuestros clubes, y muchos de ellos vienen lesionados. Eso no puede ser, hay excesivas competiciones, y realmente el centro de la industria son los clubes y no se les pregunta nada", afirmó Tebas.

Igualmente, el dirigente reafirmó que el fútbol sigue siendo "el deporte rey". Al respecto, Tebas señaló que "este año en LALIGA hemos batido récord de asistencia en los estadios, con un 85% de ocupación, casi 19 millones de espectadores entre las dos categorías, con más jóvenes y mujeres".

En la misma línea, Tebas abogó por la "segmentación" de públicos para ofrecerles "a cada uno la experiencia que quiere" porque "la ventaja es que la tecnología te lo permite, y la segmentación es la clave del crecimiento. Al final cada uno ve el deporte como quiere, ya sea en el estadio o por medios audiovisuales".

En ese mismo acto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recogió un galardón por su trayectoria institucional en el deporte, ocasión que el presidente de LALIGA aprovechó para dedicarle unas palabras de agradecimiento, destacando que "es un ejemplo para los aficionados del fútbol. Un ejemplo para unas épocas donde hay mucha confrontación entre aficionados y en las redes sociales. Y como conocemos todos, él lo lleva con sentido del humor y con originalidad. Es muy importante que tengamos estos ejemplos, porque no es el hecho de que él sea alcalde y tenga el deber institucional de tener esa forma de hacerlo, sino porque se le nota, le sale de dentro, es espontáneo y es un ejemplo para todos los aficionados que estamos en el deporte y en el fútbol, de cómo hay que llevar las rivalidades entre los equipos".

En este sentido, en materia de odio en redes sociales, LALIGA, a través de su herramienta MOOD, anunció recientemente que tras analizar más de 21,9 millones de menciones en estas plataformas esta temporada, se refleja un descenso del 65 % en mensajes racistas y del 13 % en discursos de odio respecto a la temporada 2023-24. Una iniciativa que forma parte de LALIGA VS, proyecto en el que LALIGA junto con los clubes y otros socios estratégicos se unen para movilizar su capacidad de influencia para eliminar el odio en el deporte en cualquiera de sus formas.

