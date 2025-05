Luis Artigue presenta 'Trumpsilvania', su novela fantástica más mordaz

El escritor, Luis Artigue (León, 1974), uno de los grandes nombres de la narrativa fantástica de este país, acaba de publicar 'Trumpsilvania' (Eolas, 2025), en la que describe un país "imaginario, gótico, mafioso, decadente y parademocrático en el que impera un postcapitalismo vampírico consistente en que unos vivan de chuparle la sangre a los otros".

Artigue, novelista, poeta y columnista reconoce que en su última obra ha fisionado la novela negra y la fantástica mediante un un lenguaje directo que bebe del periodismo de sucesos que es fuente de inspiración y de documentación de buena parte de las novelas escritas por el leonés. En este sentido, Artigue explica que "hoy hay hoy una fascinante forma de fundir novela negra, novela política y novela fantástica, que sigue modelos como el de George Orwell en su 1984. Esa es la línea que me he marcado con 'Trumpsilvania', una obra en la que he querido satirizar a personajes y acontecimientos que a todos nos pueden resultar próximos".

En ésta, su octava novela, Luis Artigue se inventa un personaje de ficción llamado Donald Trump que gana por segunda vez las elecciones, "y que, nada más ganar -explica el autor-, da una rueda de prensa en el Capitolio y dice que ha aprendido de sus errores anteriores, y que va a conformar un gobierno totalmente paritario, con el mismo número de humanos que de vampiros".

A partir de ahí el lector se encuentra con una novela muy fílmica (hay referencias visuales a Tarantino y Alex de la Iglesia, pero también al cine español de serie b de los 70) llena de crímenes, redes mafiosas conectadas con el gobierno, luchas por el poder, mucha violencia que llega a lo gore y mucha injusticia social (a la que Artigue califica de vampírica).

'Trumpsilvania' habla también del feminismo en un mundo fantástico pero despiadado. Las mujeres aparecen descritas no como personajes pasivos de la historia, como en las novelas tradicionales de vampiros, sino como heroínas inteligentes, liberadas, agresivas y poderosas que denuncian en la teoría y en la práctica que el problema de base del trumpismo es "su caduco y tóxico modelo de masculinidad, y que se erigen en el contrapeso del egoísmo impositivo y cuartelero que domina el mundo", dice Artigue.

Algunos críticos ya han calificado 'Trumpsilnavia' como de una novela visionaria (escrita hace siete años y publicada ahora) que avisó antes que ninguna de que "los machirulos adictos a la riqueza iban a poner belicosamente el mundo al borde de la destrucción, y de que de todo esto solo pueden salvarnos las mujeres".

Pero lo que más destaca y llama la atención de esta novela no es la imaginación desbordante que hay desplegada en estas páginas, sino sobre todo el lenguaje tan rítmico, cuidado e inteligente trufado de diálogos marca de la casa. Como ha afirmado el periodista y escritor de True Crime, Carlos Quilez, "las fantásticas novelas de Luís Artigue se empeñan en criticar la realidad como para corregirla hasta que merezca la pena. Y una de las mejores es ésta última: 'Trumpsilvania'".

