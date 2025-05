Arabia Saudí fomenta la producción nacional para atraer inversiones y colaboración internacional

Arabia Saudí señaló que avanza en línea con su estrategia Visión 2030 hacia una economía más diversificada, menos dependiente del petróleo y con una posición de liderazgo en el mercado internacional. Entre las múltiples iniciativas que el país ha puesto en marcha a lo largo de los últimos años destacan proyectos como 'Made in Saudi', un programa enfocado hacia la promoción de la producción local saudí.

'Made in Saudi' comenzó su andadura en 2021 como iniciativa del Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística y la Autoridad Saudí de Desarrollo de las Exportaciones, y desde entonces ayuda a negocios locales saudís a aumentar su visibilidad en el mercado y promocionar sus productos entre un público más amplio.

Gracias a este apoyo a comercios locales el programa no solo impulsa la economía nacional, sino que además fomenta la apuesta por la innovación en diferentes áreas y premia la creatividad en el mercado saudí. A través del proyecto, los negocios asociados tienen además la posibilidad de utilizar de forma oficial el logo Saudi Made, representando la imagen del país en el mundo. Desde el comienzo del proyecto, son ya más de 7.600 productos los considerados como Saudi Made, abarcando más de 16 sectores diferentes.

La promoción de productos nacionales saudís busca además fomentar su consumo no solo dentro de Arabia Saudí, si no impulsar a su vez las exportaciones y el comercio internacional. Made in Saudi promociona al país como un destino industrial clave en el mundo con el fin de atraer mayores inversiones extranjeras, y con el objetivo claro de llevar las exportaciones no petroleras hasta el 50% del PIB no petrolero en 2030. En la actualidad, más de 180 países importan productos Made in Saudi.

MERCADO CON POTENCIAL

En línea con el impulso al comercio internacional de Arabia Saudí y las relaciones con mercados extranjeros, España se posiciona como una economía con grandes oportunidades de negocio. En este contexto, la embajadora de Arabia Saudí en España, Haifa Al Mogrin, mantuvo un encuentro con la Cámara de Comercio de Sevilla y empresarios españoles interesados en el mercado saudí.

La embajadora remarcó las grandes oportunidades existentes entre ambos países, subrayando en especial el desarrollo de infraestructuras y conectividad, las energías renovables o el sector turístico. En particular, Haifa Al Mogrin resaltó las oportunidades que genera la próxima Exposición Universal de Riad, que tendrá lugar en 2030 y supondrá fuertes inversiones en infraestructuras y conexiones. Algo a lo que se suma el Aeropuerto Internacional Rey Salman, actualmente en construcción.

Arabia Saudí indica que continúa así abriendo su comercio al mundo al tiempo que diversifica su economía, con el objetivo de impulsar una fuerte economía alineada con una sociedad de oportunidades y bienestar.

