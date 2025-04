PwC lanza un nuevo posicionamiento de marca que refleja el apoyo a sus clientes a través de la experiencia y de la tecnología

PwC presentó este martes su nuevo posicionamiento de marca, con una renovada identidad visual y verbal, que se materializará en una campaña global de marketing bajo el lema 'So you can'.

Según informó PwC, la nueva identidad visual y de marca tiene como objetivo reflejar mejor cómo PwC ayuda a sus clientes a crear y proteger valor y pretende convertirse en la plataforma sobre la que seguir haciéndolo en el futuro. En el centro del nuevo posicionamiento está la idea de que PwC ayuda a construir, sostener y acelerar el crecimiento y el impulso de sus clientes. Los cambios en la identidad visual incluyen una actualización del logotipo, con un nuevo 'momentum mark', un nuevo color corporativo, el naranja, y e imágenes renovadas. La campaña del nuevo posicionamiento de PwC, que ha sido desarrollada por FuturBrand y MacCann, se puede ver en 'pwc.com' y se desarrollará, en los próximos meses, en todos los países que conforman la red de firmas de PwC. Entre las acciones que se van a llevar a cabo se contemplan iniciativas de alto impacto en exteriores -incluyendo aeropuertos y otros centros de transporte-, medios impresos y medios digitales globales y nacionales, en los mercados clave para la firma, así como algunas colaboraciones con medios relevantes. También incluye una serie de iniciativas digitales innovadoras, incluyendo TV conectada y experiencias impulsadas por IA, diseñadas para conectar con las audiencias donde están más comprometidas. Según Gonzalo Sánchez, presidente de PwC España, "tenemos las personas, las capacidades y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo las oportunidades que surgen de un mundo en rápida transformación. El mercado reconoce a nuestros equipos a los que damos las mejores herramientas para su desarrollo y para acompañar estas transformaciones y mejoras empresariales". El último 'rebranding' realizado por PwC tuvo lugar en 2010, cuando se cambió el nombre comercial de la firma -PricewaterhouseCoopers por PwC-, se apostó por un logotipo simplificado formado por las iniciales pwc, escritas en minúscula, y por una nueva identidad visual más sencilla y adecuada a los entornos online y digitales. Para Antonia Wade, Global Chief Marketing Officer en PwC, "la firma está transformando constantemente la forma en la que ayuda a los clientes a construir y proteger valor a partir de la tecnología y de su conocimiento. Y, ahora, evolucionamos una parte importante de lo que somos: nuestra marca. A medida que la tecnología y otras grandes tendencias transforman el mundo empresarial es importante que nuestra identidad sea también la plataforma adecuada para enfrentar el futuro". La actualización de la marca coincide con el lanzamiento de distintas iniciativas de PwC para apoyar a los clientes en desbloquear el valor de la IA en sus empresas y convertirse en referentes en su sector. Esto incluye actividades alrededor de los llamados agentes de IA, alianzas tecnológicas y procesos, tecnología y modelos de datos para transformar las distintas industrias. (SERVIMEDIA)

29-ABR-2025 17:20 (GMT +2)

