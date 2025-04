La maternidad tardía y la baja fertilidad en países avanzados provocará un fuerte impacto económico y social, según Ivirma

El doble fenómeno del envejecimiento poblacional y el descenso de las tasas de natalidad está obligando a los países a replantear su modelo de crecimiento. Apostar por una nueva economía del cuidado, fortalecer los apoyos a la natalidad y potenciar la reproducción asistida como parte de las políticas públicas son algunas de las medidas que podrían contribuir a construir una sociedad más equilibrada y sostenible en las próximas décadas, según indicó Ivirma.

Señala que la baja natalidad se ha convertido en uno de los mayores problemas en países como España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos y que así lo indica el informe 'Shaping the Future: Socioeconomic Challenges and Opportunities in Aging Societies' elaborado por PwC, y presentado en el XI Congreso Internacional de Ivirma celebrado en Barcelona. Un estudio que advierte que las tasas de fertilidad en descenso podrían provocar una caída del 30 % de la población y más del 60 % del PIB antes de final de siglo.​

"Vivimos una situación donde la natalidad es cada vez más baja y la esperanza de vida más alta, lo que tiene consecuencias importantes desde la perspectiva de la población", explica Javier Sánchez-Prieto, CEO de Ivirma Global. Actualmente, se ha reducido a un número de hijos por mujer de 1,2, por debajo del umbral de reemplazo, y la edad media para tener hijos se sitúa en 32 años y continúa aumentando.​

El profesor Antonio Pellicer, presidente ejecutivo de Ivirma y catedrático de Obstetricia y Ginecología, destaca que "en España, el 11 % de los niños nacen mediante medicina reproductiva, lo que demuestra cómo este déficit puede llenarse en parte".

Señala que datos recientes indican que 1 de cada 5 mujeres reconoce tener menos hijos de los que hubiera deseado, lo que resalta la importancia de la medicina reproductiva. La sociedad reclama un mayor acceso e información sobre la atención reproductiva, considerándola una cuestión de Estado para garantizar un futuro demográfico sostenible.​

El citado informe de PwC también señala que el retraso en la edad media del primer hijo ha aumentado entre cuatro y cinco años en la última generación en países como España, Italia, Estados Unidos y Reino Unido, alcanzando los 32 años en los dos primeros. Esta demora coincide con una disminución drástica de la fertilidad natural, ya que, a los 30 años, las posibilidades de embarazo espontáneo se reducen a menos de la mitad respecto a los 25, y continúan descendiendo con cada año.​

En este contexto, las tecnologías de fertilidad y reproducción asistida se consolidan como herramientas esenciales para hacer posible la maternidad y la paternidad en millones de casos. España lidera el uso de estas técnicas, donde aproximadamente el 11 % de los nacimientos se produce mediante reproducción asistida. Si países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia alcanzaran ese mismo nivel, se generarían más de 375.000 nacimientos adicionales al año, lo que permitiría retrasar entre 7 y 22 años el inicio del declive poblacional.​

Con más de 200 clínicas en 15 países, Ivirma señala que se ha convertido en una red global en medicina reproductiva. Añade que su modelo combina "décadas de investigación, innovación clínica y atención centrada en las personas", y que "!refuerza su capacidad para influir en políticas públicas, facilitar el acceso igualitario a tratamientos y desarrollar nuevas soluciones médicas ante los desafíos emergentes".

