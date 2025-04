Emilio Sánchez Vicario y Enrique Tomás charlan sobre tenis, jamón y visión empresarial en el podcast 'Game Changers'

El extenista Emilio Sánchez Vicario ha conversado con el empresario Enrique Tomás sobre tenis, visión empresarial y el mundo del jamón ibérico en el nuevo episodio del podcast 'Game Changers'. Ambos han charlado, en un tono de complicidad natural, sobre sus orígenes y valores y de cómo han logrado hacer de su pasión su profesión, construyendo una carrera a partir de una pasión común: la excelencia.

Según ha informado la Emilio Sánchez Academy este lunes, la historia entre Emilio y Enrique comienza de forma curiosa. Enrique Tomás, fan del tenis y de Emilio Sánchez Vicario desde los años 80, lo mencionó en una entrevista como uno de sus referentes. Cuando Emilio se enteró, lo contactó personalmente y desde entonces mantienen una amistad que ha crecido a lo largo de los años.

A lo largo del episodio, Enrique Tomás repasa su historia vital, desde su infancia en la lechería de su padre hasta descubrir el valor gastronómico y cultural del jamón. "El jamón es el único producto que tenemos los españoles que es exclusivamente nuestro. Todos deberíamos ponerlo en valor y ser sus embajadores porque es una bandera que nos une", afirma el empresario de Badalona, fundador de la compañía especializada en jamón y que ha sido pionero en transformar la experiencia del jamón en algo accesible, moderno y global.

En la conversación, Emilio Sánchez Vicario también aborda el paralelismo entre el tenis y la empresa. Ambos mundos comparten una base común: la disciplina, la preparación, la adaptabilidad y la resistencia mental. "La gente no entiende la preparación previa. En el tenis, como en los negocios, la preparación es clave", asegura Emilio. Y Enrique Tomás coincide: "Un valor que me atrajo de ti es la resistencia. Agassi decía que para ganarte había que matarte porque no te rendías nunca. Yo he cometido muchos errores, pero rectifico rápido. Cuando no tengo claro qué hacer, me levanto más temprano".

Tomás comenzó a jugar al tenis de adulto y confiesa que, si lo hubiera descubierto antes, probablemente no habría sido profesional, pero habría disfrutado mucho más como jugador aficionado. "El tenis te enseña una cosa sobre todo que a diferencia de otros deportes no es el reloj, tienes que terminar. Eso que parece una tontería, la gente igual no lo entiende, en el tenis puedes ir arrollando, pero si de mente no estás bien, no eres capaz de ganar el último juego. Es una terapia muy buena", añade Tomás.

El podcast 'Game Changers' protagonizado por Emilio Sánchez Vicario está disponible en Spotify y YouTube y se consolida como una plataforma de conversaciones auténticas con personas que han transformado su entorno con talento, trabajo y visión a largo plazo. El impulsor de la Emilio Sánchez Academy lanzó esta iniciativa el pasado año, coincidiendo con los 25 años de la academia, referente en educación y deporte de élite. Desde su fundación, la academia ha sido pionera en ofrecer un modelo educativo integral que permite a los jóvenes desarrollarse tanto académica como deportivamente. Tiene presencia en tres continentes y ha formado durante estos años a más de 10.000 estudiantes de más de 100 nacionalidades.

(SERVIMEDIA)

07-ABR-2025 13:17 (GMT +2)

S/gja

(C) SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros mediante cualquier vía o soporte.