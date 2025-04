Rafa Nadal aborda los desafíos físicos y mentales del deporte de élite en la Universidad Alfonso X el Sabio

El tenista Rafa Nadal aseguró este martes que "lo que se ve en la pista es un reflejo de tu propia vida" durante un encuentro con estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Cafyd) y de Fisioterapia y Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en Villanueva de la Cañada de Madrid, donde abordó los desafíos físicos y mentales del deporte de élite.

Según informó el centro universitario, durante su intervención, Nadal compartió sus reflexiones sobre su trayectoria profesional, los desafíos físicos y mentales que conlleva competir en la élite del deporte y la importancia de la formación para construir un futuro profesional sólido en el ámbito del deporte y la salud.

Durante el encuentro con estudiantes, Rafa Nadal repasó las cuestiones clave para la salud de un deportista de élite, desde aspectos psicológicos como la gestión de la presión en la alta competición hasta el cuidado de la forma física para prevenir lesiones, la importancia del descanso y la recuperación, o la adaptación del entrenamiento a lo largo de su carrera.

Respecto a la preparación mental, el tenista destacó que "se trabaja en el día a día. Lo que se ve en la pista es un reflejo de tu propia vida". Para sobrellevar la presión y seguir luchando en un partido que iba perdiendo, Rafa Nadal puso de manifiesto que "lo importante es no dejarme ir en el marcador y mantenerme cerca. Creo que he sido un jugador con una gran capacidad de autocontrol y también un tenista que no se ha frustrado dentro de la pista y cuando tienes esas capacidades es lo que te permite buscar soluciones".

EVOLUCIÓN DEL DEPORTE

Además, compartió como vivió la evolución del deporte profesional desde el punto de vista de la preparación física, la nutrición y la tecnología aplicada. Para Nadal, "el mundo del deporte se ha profesionalizado en estos últimos 20 años. En sus tiempos yo viajaba con mi entrenador y nadie más. Sin embargo, en los últimos 10 o 15 años los jugadores viajan con un equipo de profesionales especializados más amplio".

"En mi caso solía compartir esos momentos con mi entrenador, mi fisioterapeuta, mi jefe de comunicación y en muchas ocasiones con mi representante. En el caso de otros jugadores incluían también otros profesionales como nutricionistas, preparadores físicos o psicológicos", añadió.

El acto se enmarca en el modelo educativo diferencial de la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, que integra la formación teórica de excelencia con los profesionales líderes del sector, y todo ello apoyado con contenido práctico a través del cual los alumnos resuelven casos reales diseñados por el equipo de Rafa Nadal y por el claustro de la Universidad Alfonso X el Sabio.

MESA REDONDA

La jornada también contó con una mesa redonda en la que participaron el catedrático y director fundador de la Clínica OYTU, el doctor José López Chicharro; el Head of Fitness & Health en la Rafa Nadal Academy, Domingo Rosselló; el antiguo alumno de UAX y fisioterapeuta de deportistas como Pau Gasol, Joaquín Juan; y el director del Máster de Rendimiento Deportivo y Prevención de Lesiones de la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal, Juan Ramón Heredia.

Todos ellos coincidieron en señalar la importancia de contar con un enfoque integral del rendimiento deportivo, que combine el conocimiento científico con la práctica aplicada.

La Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal representa una apuesta conjunta de UAX y de Rafa Nadal por llevar al máximo nivel y profesionalizar la educación universitaria en el ámbito del deporte y la salud.

