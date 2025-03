ISDIN renueva su certificación B Corp sobre sostenibilidad con una mejor puntuación

El laboratorio ISDIN ha renovado la certificación B Corp que obtuvo en 2020 y que reconoce a las empresas que dedican esfuerzos a la mejora de la sociedad y el planeta. Esta certificación, otorgada por la organización sin ánimo de lucro B Lab, se obtiene con un mínimo de 80 puntos y solo el 4,5% de las más de 4.500 empresas españolas que han intentado certificarse lo han conseguido.

ISDIN ha mejorado su anterior puntuación y ha pasado de 85,8 en 2020 a 94,6 en 2025, muy por encima de la calificación media de las compañías. En la mejora han tenido un gran peso las categorías de Trabajadores e impacto en la Comunidad. Los resultados reconocen también su labor en las áreas de Gobernanza, Medio Ambiente, Responsabilidad social y Consumidores.

"La obtención de nuestra primera certificación B Corp en 2020 nos permitió identificar áreas de mejora que hemos abordado durante los últimos tres años. Estos esfuerzos han hecho posible que, en la actualidad, hayamos conseguido situar el propósito de ISDIN como eje central de todas nuestras actividades, lo que se refleja en la recertificación y la mejora de nuestros resultados", explica el director de ESG de ISDIN, Ferran Miquel.

Entre los principales méritos de la compañía destacan la integración del desempeño social y medioambiental en los procesos de decisión o la calificación Top Employer como una de las mejores empresas para trabajar, que ISDIN ha revalidado durante siete años consecutivos. La lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, la validación de los objetivos ESG por la Science Based Targets initiative (SBTi) o la gran inversión en causas sociales, a las que dedica un 1% de su facturación, son otras de las apuestas del laboratorio.

LOVE YOUR SKIN Y LOVE YOUR PLANET

ISDIN también ha impulsado los movimientos Love Your Skin (LYS) y Love Your Planet (LYP) para ser parte de la solución a retos globales. Love Your Skin, cuyo objetivo es trabajar por un futuro sin cáncer de piel, inspira a las personas a que conozcan y amen su piel para fomentar su cuidado como base para una buena salud.

En este sentido, la prevención y la concienciación en el uso de fotoprotectores es clave. Por eso, ISDIN desarrolla proyectos como las campañas de concienciación escolar, que este año celebran su 30 aniversario y ya han educado a más de 7 millones de niños, o las expediciones médicas solidarias a países como Mozambique y Panamá. Allí, la comunidad con albinismo sufre una alta incidencia de cáncer de piel y el envío de dermatólogos para detectar, tratar y operar lesiones cutáneas ha salvado cientos de vidas.

Por otro lado, Love Your Planet focaliza sus esfuerzos en generar el mínimo impacto medioambiental posible, reduciendo los residuos y dando una vida circular a los recursos. Además, la creación del movimiento Bluewave Alliance, liderado por ISDIN, tiene entre sus principales objetivos lograr la protección del 30% del mar Mediterráneo para 2030. Este porcentaje es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, al proteger un tercio de la superficie marina, el resto se puede regenerar por sí misma.

Asimismo, LYP engloba acciones como la retirada de toneladas de plástico de mares y océanos. En los últimos dos años se han retirado 265 toneladas y con el reto de 235 en 2025 se espera llegar a las 500 toneladas. También es relevante la obtención de la calificación A del Carbon Disclosure Project (CDP) en 2024, que reconoce la aportación de ISDIN en la lucha contra el cambio climático y que solo tienen unas 300 empresas en todo el mundo.

(SERVIMEDIA)

25-MAR-2025 09:57 (GMT +1)

S/gja

(C) SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros mediante cualquier vía o soporte.