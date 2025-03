Dos equipos asturianos históricos de la competición, que actualmente militan en LALIGA HYPERMOTION, Real Oviedo y Real Sporting, focalizan esfuerzos en expandir su marca a nivel mundial, sobre todo en el mercado mexicano.

Hace unas semanas se celebraron en PortAventura World las IV Jornadas de Clubes, lideradas por la Oficina de Clubes de LALIGA, en las que se congregaron los equipos de la competición para compartir casos de éxito y seguir profundizando en la transformación de las estructuras del fútbol profesional español en diferentes ámbitos.

Estela Caicoya, directora de negocio del Real Oviedo, señaló que los mercados principales del club ovetense son "México, Reino Unido y Estados Unidos". Sin embargo, añadió que "estamos principalmente en México por razones obvias, dado que la propiedad del club es de ese país". Para el caso concreto de México, Caicoya menciona que cuentan con "un patrocinador mexicano que es el estado de Guanajuato, que está esta temporada en la equipación" y que disponen de un campamento futbolístico en México. Una acción que también se replica en los Estados Unidos.

Además, para el mercado estadounidense también pusieron en marcha "activaciones con fans que llegan de Estados Unidos, principalmente, con motivo del Supporters Weekend, que es el fin de semana que celebramos la conmemoración del movimiento que hubo en el 2012 para salvar al club".

Ya en Europa, el club oviedista aprovecha el tirón de su estrella, Santi Cazorla, en terreno británico, de cara a ganar presencia en ese mercado. "Realizamos varios viajes con él, especialmente la visita al Arsenal, uno de sus ex clubes, que sirvió para sacar varios contenidos para nuestras plataformas sociales", declara Caicoya.

Una de las grandes acciones para reforzar la marca del Real Oviedo internacionalmente fue el viaje de prensa que su departamento de comunicación organizó a Oviedo para medios tanto de México como de Estados Unidos y de Reino Unido. "The Times, The New York Times, Reforma y Grupo Excelsior estuvieron con nosotros y pudieron experimentar la semana del derbi asturiano desde el corazón del club y la ciudad. En ese 'press trip' aprovechamos aparte para darles a conocer a todos nuestros patrocinadores y lugares icónicos de Asturias, con una jornada gastronómica de platos asturianos y una clase de escanciado de sidra para que viviesen de primera mano la cultura de la región".

La directora de negocio oviedista también remarca que la estrategia internacional del club tiene el objetivo de posicionar al Real Oviedo como el "club de Asturias", ya que "hay mucha cultura histórica de inmigrantes asturianos que es muy importante fidelizar y seguimos trabajando en ello para aumentar la presencia del club y que nos tomen como la referencia de Asturias todos ellos".

Para el Real Sporting, el mercado mexicano es también una prioridad, porque los propietarios del club gijonés también son del país centroamericano. "Nuestros mercados más estratégicos están unidos a la estrategia del Grupo (Orlegi Sports). En México, con los clubes que tenemos - Club Santos Laguna y Atlas Fútbol Club - hay un mercado natural y unas sinergias en ambos sentidos que intentamos potenciar. De ahí, el mercado se expande hacia Estados Unidos con una conexión muy fuerte con la comunidad latina y su vinculación cultural y emocional con el fútbol", afirma David Guerra, presidente Ejecutivo del Real Sporting de Gijón.

El club gijonés aprovecha también su proceso de internacionalización para crear lazos en la parte de negocio deportivo. Guerra afirma que "proyectos como el Campus de Mareo, que se realiza en nuestras instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo en los meses de verano en una zona renovada recientemente, supone un impulso para la marca Sporting también a nivel internacional, porque acogimos a grupos de diferentes regiones del mundo (Asia, Oriente Medio, Latinoamérica o Norteamérica) que han venido a Mareo para disfrutar de nuestras instalaciones o para tecnificarse en su acondicionamiento de fútbol con nuestros especialistas".

Asimismo, el club también realizó "diferentes Campus en Estados Unidos o Argentina, un área en el que intentaremos crecer junto con el Grupo en el ámbito de las Academias y la presencia internacional que podamos tener en otras regiones", añade Guerra.

En materia de patrocinadores, Guerra menciona el acuerdo que el club tiene con SIROKO, "una marca local con un gran componente digital y que llega a diferentes mercados a través del ecommerce, especialmente en Europa, es algo que vamos a continuar potenciando en el futuro".

Por último, la estrategia del Real Sporting también pasa por incrementar la presencia en medios de comunicación extranjeros. "Hemos tenido entrevistas y presencia en diferentes medios de México, USA y Latinoamérica, creciendo al ritmo de nuestros jugadores y sus nacionalidades", manifiesta Guerra.