Un estilo de vida saludable reduce un 35% el riesgo de eventos isquémicos o muerte y un 59% la mortalidad total tras un síndrome coronario agudo, según un estudio liderado por investigadores de la Fundación Jiménez Díaz, su Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-FJD, UAM) y la Universidad Autónoma de Madrid.

A pesar de los avances registrados en los tratamientos médicos, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad en los países occidentales; un escenario que recomienda atajar el problema por su base y apunta a las medidas preventivas como principal estrategia para paliar esta situación.

En este contexto, se ha publicado un nuevo estudio co-liderado por los doctores José Tuñón, jefe del Servicio de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y Luis M. Blanco-Colio, jefe de Grupo del Laboratorio de Patología Vascular del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD, UMA), ambos pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), y en el que la primera autora ha sido la doctora Ester Cánovas, también del Servicio de Cardiología de la Fundación Jiménez Díaz.

Estos investigadores han demostrado que un estilo de vida saludable aporta beneficios adicionales en la supervivencia y la reducción de eventos isquémicos en pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo (un infarto o una angina inestable).

El trabajo, titulado "Beyond secondary prevention drugs: Added benefit in survival and events of a healthy lifestyle in patients after an acute coronary syndrome", ha sido publicado en la revista científica American Journal of Preventive Cardiology, perteneciente a la American Society for Preventive Cardiology, organización líder en la promoción de la salud cardiovascular a través de la investigación, la educación y la práctica clínica.

Más allá de la medicación: el poder del estilo de vida en la supervivencia

El estudio observacional, prospectivo y multicéntrico ha analizado a 685 pacientes con antecedentes de síndrome coronario agudo, mediante la observación de su estilo de vida tras el evento isquémico, otorgando una puntuación de 0 a 7 según el cumplimiento de los siguientes hábitos saludables: consumo de frutas y verduras, ingesta regular de pescado, evitar ingerir más de siete bebidas alcohólicas semanales, control del estrés, práctica de ejercicio físico, vida laboral activa y abandono del tabaco.

Los resultados han revelado que, a lo largo de casi cinco años de seguimiento, los pacientes con una puntuación de 4 o más mostraron una significativa reducción del riesgo, exactamente un 35 por ciento menos de eventos isquémicos o muerte y un 59 por ciento menos de mortalidad total. Además, se observó una mejora en su perfil lipídico y una reducción de la inflamación, lo que confirma la influencia positiva de estos hábitos en el estado general de salud cardiovascular.

Aunque tratamientos médicos como las estatinas y otros hipolipemiantes han mejorado el pronóstico de los pacientes con síndrome coronario agudo, el estudio ha demostrado que "los hábitos saludables siguen desempeñando un papel esencial e independiente para la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares", asegura el Dr. Tuñón. Incluso en pacientes que siguen una terapia médica óptima, la adopción de un estilo de vida saludable sigue ofreciendo beneficios significativos en términos de reducción de estos eventos y mortalidad. Por ello, "se pone de manifiesto que los avances farmacológicos no deben eclipsar la importancia de las intervenciones sobre este modo de vida saludable".

Por último, el trabajo hace un llamamiento para aumentar la concienciación de los beneficios de seguir estas pautas para prevenir eventos cardiovasculares, incluso en pacientes que reciben un tratamiento médico óptimo. En este sentido, cabe incidir en los pacientes con cardiopatía coronaria, ya que tienden a mostrar una menor adherencia a este estilo de vida que al tratamiento farmacológico. En concreto, solo la mitad de ellos siguen los consejos médicos.

Este estudio refuerza las recomendaciones actuales de las guías clínicas internacionales, subrayando que la combinación de tratamiento médico y hábitos saludables es la mejor estrategia para reducir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares y mejorar la esperanza de vida tras un síndrome coronario agudo, aseguran sus responsables.

