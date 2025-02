El secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, confía en volver a ser reelegido en el cargo por el Consejo Ejecutivo del organismo, que votará a su candidato entre el 29 y 30 de mayo en Madrid, y espera contar con el apoyo de España, que cuenta con el voto permanente al ser sede del organismo.

"Tengo muy buena relación con el Gobierno de España, con el que llevamos años trabajando de forma conjunta. Creo que España va a apostar por mí candidatura, vivo en el país desde hace 14 años, mis hijos han nacido aquí y considero que si no me brindasen su apoyo no estarían tomando la decisión correcta", aseguró el secretario general de ONU Turismo durante una entrevista realizada por Servimedia.

Pololikashvili, que aspira a afrontar su tercer mandato al frente de la institución, tendrá que obtener el apoyo de 18 de los 35 países con derecho a voto que componen el Consejo Ejecutivo del organismo. En esta carrera tendrá que competir contra otras cinco candidaturas, entre las que destacan la del exministro griego de Turismo Harry Theoharis y la de la exsecretaria de Turismo de México Gloria Guevara, quien ha recibido apoyos públicos por parte de representantes de grandes cadenas transnacionales hoteleras como Hilton o Hyatt.

Preguntado por el posible resquemor que pudo provocar en España los supuestos intentos de Arabia Saudí de llevarse la sede de ONU Turismo a Riad en 2021, aseguró que esta intención nunca fue algo sólido y se debió a un rumor emprendido por varios medios digitales que escribían "cosas raras y extrañas".

"Arabia Saudí nunca presentó formalmente una candidatura para ser sede de ONU Turismo", afirmó Pololikashvili, quien proclamó que siempre ha tenido claro que Madrid tenía que ser la sede de este estamento y convertirse en un emblema para el turismo mundial. "Al igual que todo el mundo sabe que la Unesco está en París o la FIFA en Zurich queremos hacer de Madrid un símbolo", ratificó

"Estamos en un proceso de campaña, más importante en su caso que en el mío", explicó Pololikashvili, que aseguró que no ha variado su agenda de cara a este proceso y sigue concentrado en desarrollar su actividad y los proyectos pendientes. Asimismo, destacó que centrará su estrategia sobre tres pilares: educación, turismo sostenible y ayudar a los países a atraer inversiones extranjeras.

En esta línea, destacó el éxito de la campaña 'Los mejores pueblos del mundo', a la que ya se han adherido 250 municipios de los cinco continentes. "Gracias a esta iniciativa les estamos ayudando a atraer innovación e inversiones; además de que les ayudamos a ponerles en el mapa y que mucha gente les sitúe", indicó.

Explicó que el objetivo de esta iniciativa es atraer a 500 pueblos y construir un 'marketplace' digital en el que estos municipios compartan sus productos. "Es un proceso para el que necesitamos tiempo, paciencia y dinero", aseguró.

También reivindicó el plan de oficinas regionales emprendido durante su mandato. "Vamos a abrir oficina próximamente en Rio de Janeiro y en Rabat, y ya hace dos años que abrimos una oficina en Riad. Estas oficinas nos permiten tener mayor arraigo sobre el terreno y una interacción diaria con el territorio", añadió.

NUEVA SEDE EN 2025

Asimismo, aseguró que la nueva sede de ONU Turismo situada en el Palacio de Congresos de Madrid estará lista a lo largo de 2025. "El contrato de Turespaña y el Ministerio de Industria con Ferrovial fija que estará entregada este año. Las obras van a buen ritmo y espero que podamos celebrar allí mi nombramiento como secretario general en este año".

Sobre esta nueva sede, Pololikashvili aseveró que será una sede "moderna y representativa" y celebró que estará situada frente a uno de los elementos de mayor atracción turística de la capital de España como es el estadio Santiago Bernabéu. "Además, nos permitirá trabajar con las embajadas y hacer una mejor promoción turística ", remachó.

(SERVIMEDIA)

21-FEB-2025 09:38 (GMT +1)

ALC/gja

(C) SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros mediante cualquier vía o soporte.