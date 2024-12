KKR mantiene su perspectiva positiva para 2025, pero prevé una recuperación económica global "asíncrona"

KKR ha publicado su último informe ('The Glass is Still Half Full for Investors') en el que detalla sus previsiones sobre las tendencias macroeconómicas a nivel global para 2025. El documento, elaborado por Henry McVey, CIO de KKR y Head de Balance Sheet y Head of Global Macro and Asset Allocation, subraya que mantienen una perspectiva positiva de cara al próximo año con una mentalidad de «vaso medio lleno», a pesar de la incertidumbre marcada especialmente por las tensiones geopolíticas, aunque señala que los rendimientos de las inversiones podrían ser más modestos en relación con 2023 y 2024.

La firma prevé para el próximo año una recuperación global «asíncrona» y pone también el foco en la introducción de aranceles por parte del nuevo gobierno de Trump, que impactarán en la economía europea. «Estados Unidos mantiene un crecimiento robusto, mientras que Europa se enfrenta a dificultades estructurales, como los altos niveles de deuda pública, inflación en proceso de ajuste y una menor demanda externa«, apuntan en el informe. Así, KKR prevé que el PIB en 2025 crezca el 2,5% en Estados Unidos (por encima del consenso), mientras sus previsiones para el resto de las grandes economías se sitúan por debajo del consenso: el 0,8% en Europa, el 4,4% en China y el 1% en Japón. En este contexto, Henry McVey y su equipo apuntan que, si bien existen desafíos significativos, hay oportunidades para el crecimiento y la inversión en regiones y sectores específicos. Según detallan en el informe, las grandes economías orientadas al mercado interno, como Estados Unidos y la India, así como las economías basadas en los servicios, como España, y aquellas orientadas a las reformas empresariales, como Japón, podrían obtener mejores comportamientos. «En este contexto, creemos que el crecimiento de los beneficios importa ahora más que la expansión de los múltiplos», señalan. EUROZONA Respecto a la Eurozona, el informe proyecta un crecimiento divergente con un desempeño más lento de Alemania, frente a las economías de España y Portugal que se benefician de la robustez de los sectores de servicios y turismo. Asimismo, los expertos de KKR ven una desaceleración ligeramente más rápida de la inflación de lo que espera el consenso para 2025, impulsada por el contexto económico y un consumidor todavía contenido. Consideran que el próximo año se situará en el 1,9% para repuntar hasta situarse ligeramente por encima del objetivo en 2026. «Europa tiene por delante el desafío del precio de la energía, así como de posibles aranceles de Estados Unidos, que podrían afectar a sectores clave como la automoción o los productos farmacéuticos». En este sentido, el informe señala que el impacto de cualquier respuesta de la Unión Europea ante la imposición de aranceles prevista por llevará su tiempo. «Incluso si Estados Unidos actuara unilateralmente y la Unión Europa respondiera inmediatamente, pasaría tiempo hasta que la subida de precios se trasladara a la cesta de la compra, lo que desplazaría parte del impacto inflacionista hasta 2026», explican en el informe. (SERVIMEDIA)

19-DIC-2024 13:52 (GMT +1)

GJA/ (C) SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros mediante cualquier vía o soporte.