El próximo 30 de noviembre el Abarset, referente del 'après-ski' de Andorra y de los Pirineos, da el pistoletazo de salida a su nueva temporada 2024-2025. Con la fusión de ocio, música, gastronomía, arquitectura y paisaje presenta un invierno rodeado de experiencias, con los mejores DJs del momento y una renovación de la carta gastronómica.

La oferta para los amantes del house y de la música electrónica este año irá de la mano de Davide Squillace, el DJ de renombre internacional presente en el lineup de Circoloco DC10 Ibiza, que aterriza en el Abarset por primera vez en un evento gratuito, para dar la bienvenida a una temporada que irá al ritmo de Brunch Electronik y Bresh en varias fechas, para todos aquellos que quieren dar continuidad a la jornada de esquí con las mejores fiestas. La propuesta mezcla sesiones en directo de DJs residentes de domingo a jueves, y otros artistas de gran renombre a nivel mundial, los fines de semana.

El puente de diciembre marca el inicio de las fechas clave a tener en cuenta para esta temporada. El fin de semana del 6 de diciembre, Maceo Plex abre el primer festival del Brunch Electronik en el mejor 'après-ski' del momento. Y al son de la fusión de la música electrónica con el flamenco tradicional, MËSTIZA hará latir l’Abarset al día siguiente, 7 de diciembre, para culminar un fin de semana redondo de experiencias musicales, cuyos protagonistas se estrenan en este universo rodeado de nieve. A finales de este mes, plagado de primeras veces, Bresh, 'la fiesta más bonita del mundo', vuelve a l'Abarset con su primera aparición el día 27 de diciembre.

Para empezar el año, el día 3 de enero Âme aterriza en el Brunch Elecrtonik de l’Abarset para dar la bienvenida en el 2025. Y poco después, el día 11, la DJ emergente Lola Bozzano sorprenderá con un set híbrido donde la música en directo también tendrá su espacio, dónde cantará, tocará el piano y pinchará. El mes de enero cierra con la presencia del DJ de renombre Dennis Cruz el día 25, que ya lo ha visitado anteriormente, pero que vuelve para hacer bailar a todo el mundo al ritmo de techno con influencias del funk, dub y música latina. Otra incomparable Bresh el día 31, también despedirá este primer mes lleno de sorpresas.

El mes de febrero arranca con potencia con el NOW HERE de Paco Osuna el mismo día 1, seguido de Andrea Oliva el próximo fin de semana, día 8. Y se mantiene con la misma intensidad hasta el final, con la interesante combinación de Edu Imbernon y Los Suruba en un evento único el día 22 de febrero.

El mes de marzo todavía no se detiene, y la música de Bresh sigue siendo la banda sonora del peak del après ski de los Pirineos, con una última sesión el día 7. Al igual que lo será la innovadora música de Mason Collective que resonará el 8 de marzo. Estas y todas las entradas, se pueden encontrar en el canal de venta oficial: 'www.abarset.com/agenda'.

Además, desde la temporada pasada, l’Abarset da un paso más allá y ofrece un formato club con su 'After Party' algunos sábados puntuales, con música hasta las 2 horas de la madrugada y con aforo limitado dentro del local, para aquellos que nunca tienen suficiente.

GASTRONOMÍA

Esta nueva temporada l’Abarset se consolida en su oferta gastronómica. Desde la hora del vermut, ya convertida en tradición, hasta las comidas y cenas que se convierten en "un viaje sensoria"l, el restaurante de l’Abarset es el lugar donde se fusionan tradición y modernidad, en una apuesta versátil y conceptualizada basada en productos de temporada.

Este año, la carta se reinventa y cambia casi por completo, conservando tan solo algunos de los platos más icónicos de otros años. Con una propuesta juguetona y de gran calidad, el nuevo menú pretende conquistar a todos los paladares con una apuesta por la amplitud y la diversidad de producto. Bajo algunos de los conceptos más atractivos y selectos, como 'Dits Atrevits', 'Forquilla Tradicional' o 'Fregits de Mar' -entre otros muchos- se esconde una selección de platos para todos los gustos, que contemplan desde un brioche de dos salmones y crema agria para los que les gusta tomar un pequeño bocado, hasta una fondue de queso cremoso para los que prefieren entablarse de la manera más tradicional.

Además, por segundo año consecutivo, vuelve a pie de pista el foodtruck de Goiko, con su propuesta de hamburguesa gourmet sobre ruedas para garantizar una experiencia informal, pero de calidad, a los asistentes del Après-ski.

VIP

La experiencia gastronómica encuentra su punto más álgido en las jornadas culinarias del Snowclub Gourmet, abanderadas por chefs de prestigio internacional: como el chef José Sánchez, que llega a Andorra para satisfacer a los paladares más exquisitos con las mejores piezas del mar; o Ugo Chan, el restaurante Michelin con alma japonesa de Hugo Muñoz.

La exclusividad también se encuentra en la fiesta, en concreto, en la zona VIP para aquellos que quieran disfrutar de una experiencia en una ubicación privilegiada a pocos metros de la cabina del dj. Además, acompañada de una excelente propuesta gastronómica prémium a la vez que informal por su formato 'fIngerfood', con sugerencias tan especiales como un surtido de ostras que ofrece la línea Raw Bar Luxury, o de "bocados deluxe" con Baos marcados a la brasa.