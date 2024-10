Arabia Saudí, presente por primera vez en la IUCN Green List

La Reserva de Ibex, que es administrada por el NCW (Saudi National Center for Wildlife), se convierte en la primera reserva en Arabia Saudí en cumplir con todos los criterios e indicadores requeridos para unirse a la exclusiva Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas (Green List of Protected and Conserved Areas) de la IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Formar parte de esta lista, que incluye aproximadamente 80 reservas entre más de 300.000 áreas protegidas a nivel mundial, es un reconocimiento internacional que avala el extraordinario trabajo de la Reserva de Ibex. Este logro refleja los esfuerzos empleados en su gestión, alineados con los rigurosos criterios de la Lista Verde, que destacan por su gobernanza efectiva, transparencia y rendición de cuentas. También en la gestión basada en la mejor experiencia científica disponible y el conocimiento local, consideración del contexto social y económico y planificación proactiva. "La condición de Green List de la Reserva de Ibex no solo mejora su prestigio internacional, sino que también impulsa nuestras iniciativas más amplias de conservación y desarrollo sostenible. Estamos colaborando activamente con nuestros socios del sector de la vida silvestre para que todas nuestras reservas nacionales cumplan con este estándar internacional," ha declarado el Dr. Mohammed Qurban, consejero delegado de National Center for Wildlife. El National Center for Wildlife gestiona actualmente 11 áreas protegidas en Arabia Saudí. Desde 2017 ha impulsado la expansión de las áreas marinas protegidas del país, pasando del 3,6% al 6,5%, y ha aumentado las áreas terrestres protegidas del 4,5 % al 18,1%. Estos esfuerzos acercan a Arabia Saudí a cumplir con el objetivo 30x30, establecido en el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal de las Naciones Unidas, que busca proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030. La Reserva de Ibex, ubicada en la cordillera de Tuwaiq, en el centro de Arabia Saudí, fue creada en 1988 a petición de las comunidades locales para proteger a una manada de cabras montesas, una especie en peligro de extinción, que ya ha experimentado una notable recuperación. La Reserva trabaja en estrecha colaboración con las comunidades locales para fomentar el desarrollo sostenible, promover el ecoturismo, apoyar la investigación científica y preservar el patrimonio natural. Además de las cabras montesas, la Reserva de Ibex es hogar de otras especies vulnerables, como damanes de roca, zorros, diversas aves y reptiles. La rica vegetación de la zona incluye acacias, arbustos, hierbas y pastos, proporcionando un entorno vital para la biodiversidad de la región. DESAFÍOS La Lista Verde de la IUCN es una iniciativa global que promueve la conservación efectiva de la naturaleza a través de su Estándar de Sostenibilidad. Este estándar proporciona una referencia mundial sobre cómo abordar los desafíos medioambientales del siglo XXI. La Lista Verde ofrece orientación experta adaptada a las realidades locales, garantizando resultados justos y eficaces en la gestión de áreas protegidas y conservadas. Con ello, se busca asegurar que la vida silvestre y los ecosistemas no solo sobrevivan, sino que prosperen y continúen aportando valor a las comunidades de todo el mundo. Un área protegida o conservada que cumple con el estándar de la Lista Verde de la UICN recibe una certificación que la reconoce por alcanzar resultados continuos y sostenibles tanto para las personas como para la naturaleza, de manera justa y eficaz. Esta certificación destaca su compromiso con la conservación a largo plazo y su contribución al bienestar de las comunidades locales y los ecosistemas. (SERVIMEDIA)

