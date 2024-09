TransPerfect, proveedor de soluciones lingüísticas y de Inteligencia Artificial para negocios globales, ha anunciado su participación como patrocinador del Festival de Sitges 2024 a través de TransPerfect Media, su vertical especializada en el sector audiovisual, siendo puntera en doblaje, producción de video y otros procesos creativos relacionados con este ámbito.

TransPerfect Media presentará en el Festival de Sitges el martes 8 de octubre, de 17.30 a 18.15 horas la mesa redonda titulada ‘How to Revive a Classic Movie in Today's Digital World: A Conversation with Christophe Gans’ (Cómo revivir una película clásica en el mundo digital actual: Conversación con Christophe Gans). En este evento se discutirán aspectos clave de la restauración de películas, como los pasos necesarios, la ética en el proceso, y la comparación entre los archivos cinematográficos y digitales.

Entre los participantes se encuentran Jacques Barreau, vicepresidente de Media & Interactive Entertainment de TransPerfect Media, Benjamin Alimi, director de Restauración y Postproducción de TransPerfect Media, Iolanda Ribas, responsable de restauración de la unidad de Conservación y Preservación de la Filmoteca de Catalunya y el propio Christophe Gans, director de cine especializado en el género de terror y fantasía. Benjamin Alimi, director de Restauración y Postproducción de TransPerfect Media, comentó que "la mesa redonda permitirá al público comprender mejor el proceso de restauración cinematográfica, su ética, y obtener una visión sobre el futuro de la preservación de películas. Como director de cine y cinéfilo, Christophe Gans compartirá con nosotros su visión sobre la restauración cinematográfica».

Christophe Gans es una figura destacada dentro del cine de género, reconocido por su habilidad para crear atmósferas envolventes y tramas llenas de tensión. Su carrera ha estado marcada por varias películas icónicas que se han convertido en auténticos clásicos del cine de terror. Gans ha sido un defensor del cine de fantasía y horror, aportando una visión muy personal a estos géneros y contribuyendo a su evolución en la era digital.

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, conocido como el Festival de Sitges, es uno de los eventos más importantes del cine fantástico y de terror a nivel mundial. Fundado en 1968, el festival ha sido una plataforma clave para cineastas de renombre y emergentes en los géneros de ciencia ficción, terror y fantasía. Con más de cinco décadas de historia, Sitges ha visto desfilar a algunos de los directores y actores más influyentes de la industria cinematográfica, consolidándose como un escaparate esencial para las producciones más innovadoras y vanguardistas.

A lo largo de los años, el festival ha servido de trampolín para numerosas películas de culto, además de ser un espacio privilegiado para el debate y la reflexión sobre el futuro del cine. El certamen ha premiado a grandes figuras del séptimo arte y ha ofrecido una plataforma para la exhibición de proyectos cinematográficos que exploran los límites del género fantástico.