Baleares, en el podio de la participación olímpica en París

Baleares está entre las las tres comunidades que más atletas aportan a los Juegos de París. El archipiélago se sitúa en el tercer puesto con 20 representantes, por detrás de Cataluña con 97 deportistas y Madrid con 77.

El 28 de julio se prenderá el pebetero en París y comenzará la celebración deportiva más importante del planeta. En total, 382 deportistas españoles (190 hombres y 192 mujeres) participarán en los Juegos, la segunda selección olímpica más amplia de la historia, tan solo por detrás de Barcelona 1992.

Marcus Cooper será el abanderado español en la ceremonia de apertura, honor que compartirá con la regatista orensana Támara Echegoyen. El piragüista, nacido en Oxford (Reino Unido), está nacionalizado en España. De niño se mudó a Mallorca donde la familia Cooper Walz se estableció en Cala d'Or buscando una mejor calidad de vida. La isla se convirtió en su hogar y en el lugar donde Marcus encontró su pasión por el piragüismo.

El equipo olímpico balear cuenta con grandes representantes, además del abanderado español Marcus Cooper; el tenista Rafa Nadal; los baloncestistas Rudy Fernández, Alba Torrens y Álex Abrines; el piragüista Llull; Paula Barceló en vela; el nadador Hugo González de Oliveira o el gimnasta Nicolau Mir. Además de la buena cantera de mallorquinas que engrosan la selección femenina de fútbol como Cata Coll, Mariona Caldentey y Patri Guijarro.

Un elenco con posibilidades traerse algunas medallas de París. En los anteriores Juegos Olímpicos de Tokio, un tanto peculiares, ya que fueron pospuestos debido a la pandemia de covid-19, los deportistas de Baleares consiguieron dos metales: Joan Cardona ganó el bronce en la clase Finn de vela​​ y Marcus Cooper Walz formó parte del equipo español que ganó la plata en la prueba de K-4 500 metros en piragüismo. Era la segunda medalla que ganaba, tras conseguir en Río 2016, el oro en la competición de K1 1.000 metros.

LA FAMILIA REAL VOLARÁ DESDE MALLORCA

Los Juegos Olímpicos marcarán también el verano balear en lo que respecta a las vacaciones de la familia real. Los Reyes tendrán que repartirse entre Palma y París, ya que acudirán como espectadores a los juegos hasta su clausura el 11 de agosto. Los Reyes, y es posible que la princesa de Asturias y la infanta, tendrán que volar desde su residencia vacacional a la capital francesa. Antes, el Rey recibirá, como todos los años, en el Palacio de la Almudaina a las autoridades baleares junto con la presidenta de la Comunidad, Marga Prohens. Los Reyes viajarán a París el próximo jueves 25 donde tendrán una recepción con los miembros del equipo olímpico español en la embajada de España en París y posteriormente se trasladarán hasta el Museo del Louvre para asistir a la cena ofrecida por el Comité́ Olímpico Internacional.

El viernes 26 participaran en la ceremonia inaugural de los Juegos en la Plaza de Trocadero. A su vuelta a Mallorca Felipe VI participará en alguna de las regatas de la Copa del Rey-Mapfre a bordo del ‘Aifos’, el velero de la Armada.

La vela es uno de los deportes más vinculado al olimpismo balear. Precisamente París fue el primer escenario donde un mahonés, Antoni Vela, en el año 1900 hizo historia al representar por primera vez a las islas en unos Juegos. Noventa y dos años más tarde, Jordi Calafat logró el primer metal en Barcelona. Y además, fue de oro. La vela ha sido el deporte que más alegrías ha dado a España en los JJ.OO. con 19 medallas (13 oros, 5 platas y 1 bronce) y seis de ellas en la clase 470, la más exitosa de todas.

APOYO

La presidenta balerar, Marga Prohens, ha mostrado todo su apoyo a los deportistas olímpicos. El pasado 2 de julio se reunió en el Consolat de Mar con algunos de los que representantes en los Juegos de París.

Albert Torres, Nacho Baltasar y Adrián Abadía, tuvieron la oportunidad de encender en un gesto simbólico un pebetero en el patio de la sede del Govern. Prohens les entregó la bandera autonómica y destacó a los deportistas por haber "superado todos los retos, con dedicación y pasión, para dentro de unas semanas representar a nuestras islas", a la vez que subrayaba que Baleares es "una tierra pequeña, pero con grandes campeones y, para nosotros, ya sois nuestros campeones".

Prohens mencionó también a otros grandes deportistas que no pudieron estar ese día presentes, y enfatizó que Marcus Cooper "tendrá el honor de portar la bandera de la delegación española en la ceremonia de apertura".

Por parte de los atletas olímpicos intervino Albert Torres que afirmó: «Esperamos que, dentro de un mes, volvamos aquí para celebrar nuestros éxitos para una comunidad autónoma que nos hace sentir afortunados de pertenecer a ella y poder darle muchas alegrías».

Prohens es seguidora habitual del deporte mallorquín, desde mucho antes de ser presidenta del Govern y disfruta con la cercanía de los atletas. No desperdicia oportunidad de mostrar su apoyo al deporte «que representa a miles de personas» y afirma que se identifica con «los valores que trasmite como la pasión, el esfuerzo, la generosidad y el espíritu de superación». Considera que los deportistas y los equipos emblemáticos de Baleares son una de las mejores cartas de presentación del archipiélago y es una ferviente admiradora del tenista Rafa Nadal, a quien sigue desde hace años y no se pierde ninguno de sus partidos. Suele felicitarle por redes sociales tras cada éxito. «¡Siempre podemos creer en ti, Rafael Nadal! ¡No has tirada la toalla en ningún momento y con tu épica haces historia», son algunos de los mensajes que suele publicar, mostrando su «¡orgullo de que seas nuestro, que lleves por todo el mundo el nombre de Baleares y de España! La presidenta valora de Nadal su "capacidad de lucha y superación» y se refiere al tenista como "la mejor muestra de que las Baleares somos tierra de campeones".

Nadal estará en los Juegos Olímpicos de París, donde acude con el objetivo de lograr un nuevo oro olímpico, ya sea en individuales o junto a Carlos Alcaraz en dobles.

