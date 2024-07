Emilio Sánchez Vicario estrena ‘Game Changers’, podcast con entrevistas a grandes deportistas

El extenista Emilio Sánchez Vicario ha estrenado este martes el podcast 'Game Changers', donde entrevista a leyendas del mundo del deporte para ofrecer una perspectiva más personal de figuras icónicas, repasando sus éxitos, pero también descubriendo su lado más personal.

Coincidiendo esta semana con el arranque de la gran cita olímpica en París, el primer episodio es una conversación con la tenista Arantxa Sánchez Vicario, laureada deportista que ganó cuatro medallas olímpicas a lo largo de su carrera: dos de plata en dobles (Barcelona 1992 y Atlanta 1996, ambas con Conchita Martínez) y dos de bronce en individuales (Barcelona 1992 y Atlanta 1996).

«Quiero inspirar a los jóvenes contando historias de vida de personas diferentes», ha resumido Emilio Sánchez Vicario, que lidera este proyecto además en el año que celebra el 25 aniversario de la Emilio Sánchez Academy, un centro convertido en referente a nivel internacional por haber combinado con éxito la educación y una formación académica con el deporte de élite.

Sobre la conversación con su hermana Arantxa, destaca que ella «rompió barreras, abrió puertas y fue pionera en el deporte español femenino». En el podcast, Arantxa habla de cómo vivió a nivel personal competir al más alto nivel hasta convertirse en la número 1 del mundo, tanto en individuales como en dobles ganando un total de 14 títulos de Grand Slam.

«Pensaba en seguir luchando. Con la determinación, la fuerza mental, el físico que tenía, la confianza. Quería luchar todos los puntos, sacar lo mejor de mí y decir: si me vas a ganar, me ganas tú, yo no voy a perder el partido», explica la tenista. Arantxa también hace referencia a los valores que le ha transmitido el deporte, su retirada del mundo del tenis y ha destacado la importancia que tiene la salud mental en el deporte de élite y en la vida en general. «Siempre lo ha habido. En esa época era más tabú y ahora es más normal; soy una persona que mentalmente era muy fuerte pero también he tenido que trabajarlo y en su momento tuve una persona que me ayudaba y no es nada malo, todo lo contrario», rememora.

CONVERSACIONES PERSONALES

El podcast 'Game Changers' está disponible en Spotify, YouTube e Instagram y, aproximadamente cada mes, el extenista conversará con reputados deportistas nivel mundial para conocer sus carreras de primera mano, repasar sus triunfos y también hablar de sus desafíos.

En paralelo, Emilio Sánchez Vicario sigue volcado en la academia que fundó hace 25 años en Barcelona, que destaca por ofrecer un modelo educativo integral que permite a los jóvenes talentos desarrollarse tanto académica como deportivamente. Con presencia en tres continentes y sedes en Barcelona (España), Naples, Florida (Estados Unidos) y Dubai (Emiratos Árabes), la academia ha formado a más de 10.000 estudiantes de más de 100 nacionalidades, muchos de los cuales han seguido carreras exitosas en el tenis profesional y en prestigiosas universidades.

De cara al futuro, la Emilio Sánchez Academy se plantea seguir innovando en su modelo educativo y deportivo y, entre sus objetivos, se encuentra la incorporación de la inteligencia artificial para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, fomentando nuevas oportunidades, creatividad y pensamiento crítico, ha informado la academia en un comunicado.

Otro pilar fundamental del legado del tenista es la fundación Emilio Sánchez Vicario, creada en 2010, que se dedica a promover la integración social y el desarrollo personal a través del deporte y la educación.

