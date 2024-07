ISDIN extiende su proyecto de ayuda a las personas con albinismo a Panamá, donde está la zona con mayor prevalencia del mundo

El laboratorio ISDIN ha ampliado su proyecto de ayuda a las personas con albinismo, que inició en Mozambique en 2022, a una comunidad de Panamá con la prevalencia más alta del mundo. En la comunidad de Guna Yala, en el archipiélago de San Blas, una de cada 100 o 200 personas tiene albinismo, mientras que en Europa la incidencia es de una de cada 37.000 personas.

A esta alta incidencia se suma el problema de la falta de acceso a los servicios de salud que están centralizados en Ciudad de Panamá, según informó ISDIN este martes. La expedición ha desplazado a seis dermatólogos voluntarios de diferentes nacionalidades (Panamá, España, Colombia, Perú, Chile, Argentina) a la Isla de Narganá, para combatir el cáncer de piel entre las personas con albinismo, el 98% de las cuales mueren antes de los 40 años.

«El albinismo en Panamá es un problema de salud pública, especialmente entre los indígenas Guna Yala porque al ser poblaciones apartadas y vivir en un archipiélago hay endogamia entre las tribus y por eso tienen esta incidencia tan alta», explicó el doctor Jaime Piquero, dermatólogo líder de la expedición.

Durante dos días el equipo médico ha atendido a 65 personas procedentes de 16 comunidades del archipiélago de San Blas que se han desplazado a la Isla de Narganá donde se instaló el centro de trabajo de la expedición. Allí los dermatólogos han realizado revisiones de piel, practicado sesiones de crioterapia en queratosis actínicas y concienciado sobre la importancia de la fotoprotección, además de entregarles cremas solares y medidas protectoras como sombreros y camisetas.

«Es una experiencia muy satisfactoria, compartir expedición con un grupo de dermatólogos jóvenes con ganas de trabajar, rápidamente formamos un equipo y hemos podido ver un volumen importante de pacientes», manifestó Reinaldo Arosemena, dermatólogo líder de expedición y presidente de la Fundación SOS albinos Panamá.

EXPEDICIONES

También han realizado 16 intervenciones quirúrgicas para extirpar cánceres de piel y lesiones precancerosas, que sin este tratamiento hubieran puesto en peligro la vida de estas personas con albinismo. Cómo explica la Dra. Sofía Juárez, dermatóloga argentina becada por ISDIN, «Es muy gratificante, me vuelvo muy feliz habiendo podido ayudar aportando mi conocimiento, lo que uno hace diariamente, en personas que realmente necesitan ayuda y que no tienen asistencia médica si no es porque alguien se acerca hasta aquí a ayudarlos». Las personas con albinismo que viven en comunidades en las islas no tienen acceso a la sanidad porque les es muy costoso desplazarse a Ciudad de Panamá.

Por ello, proyectos como la expedición de ISDIN en colaboración con SOS Albinos Panamá son de gran ayuda para tratar las lesiones precancerosas y cancerosas y cambiar la vida de estas personas, pero también la de los propios dermatólogos. «Lo que me ha hecho más feliz es estar en contacto con ellos, tratarlos en la consulta y realizar todo el proceso, desde enseñarles a cómo usar el fotoprotector hasta realizar cirugías. Pero lo más maravilloso ha sido sentirme parte de un equipo que lucha contra el cáncer de piel», señaló la doctora Shady Helen Gutiérrez, dermatóloga peruana becada por ISDIN.

Su compañero de expedición, el dermatólogo colombiano William López, también cree que esta experiencia supondrá un antes y un después para él. «Muchas veces con las tareas del día a día perdemos el contacto con la realidad, y esto es un baño de realidad, saber que hay pacientes que nos necesitan mucho y poder aportar nuestro granito de arena para cambiar la realidad de estas personas me ha llenado el alma como profesional y como persona».

Desde que comenzó el proyecto de atención a las personas con albinismo en Mozambique en octubre de 2022, ISDIN ha enviado 35 dermatólogos de 10 nacionalidades que han atendido a más de 1.500 pacientes y han realizado más de 427 intervenciones quirúrgicas. Estas cifras tienen un altísimo impacto en el país africano ya que solo dispone de 20 dermatólogos para atender a una población de más de 32 millones de habitantes.

El proyecto de ISDIN también incluye la donación anual de más de 80.000 fotoprotectores, lo que permite que más de 3.500 personas con albinismo dispongan de este tipo de productos que de otra forma les serían inalcanzables por su elevado precio.

LUCHA CONTRA EL CÁNCER

El objetivo global del proyecto de ISDIN es ayudar a las personas con un elevado riesgo de padecer cáncer de piel y concretamente a las personas con albinismo en países desfavorecidos.

El proyecto va más allá de las expediciones y de las donaciones anuales de fotoprotección y busca establecer programas de formación para médicos locales que garanticen la sostenibilidad y continuidad de la atención especializada, con la esperanza de que, en el futuro, este tipo de intervenciones externas ya no sean necesarias. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de ESG de la compañía para conseguir un futuro sin cáncer de piel en el mundo.

