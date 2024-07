El impulso de estrategias de diagnóstico integral y el abordaje temprano, claves en el manejo de la enfermedad hepática

España se sitúa como uno de los primeros países del mundo en alcanzar la eliminación del virus de la hepatitis C (VHC), acorde con los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030. Sin embargo, para lograrlo, aún queda camino por recorrer, ya que estima que el número de personas con hepatitis C activa no diagnosticada a nivel estatal es de 15.856 y el número de personas con hepatitis C activa es de 54.676, siendo un total unas 70.532 personas que se tendrían que diagnosticar y/o tratar en España.

Por eso es clave contar con iniciativas para la identificación de pacientes con infección oculta por hepatitis virales, respaldadas por el compromiso de profesionales sanitarios e instituciones para mejorar el diagnóstico y lograr los objetivos marcados.

Los avances hacia la eliminación de la hepatitis C que se han producido en la última década gracias al tratamiento con Antivirales de Acción Directa (AAD), el diagnóstico en un solo paso, la vinculación a la asistencia sanitaria de personas diagnosticadas años atrás y el enfoque en poblaciones de alto riesgo hacen que se vislumbren como próximos la consecución de los objetivos de eliminación para 2030.

Junto con estos avances es necesario invertir en la mejora de los sistemas de información que permitan llevar a cabo una monitorización constante del progreso hacia la eliminación del VHC, adaptando y mejorando las estrategias de intervención según sea necesario.

Implementar estas mejoras permitirá a España avanzar significativamente hacia la eliminación de la Hepatitis C, cumpliendo con los criterios establecidos por la ECDC y la OMS, y mejorando la salud pública a nivel nacional. Siendo para ello de especial relevancia la labor del Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto de Salud Carlos III que gestiona la vigilancia epidemiológica de las hepatitis B y C, de la misma manera que actualmente están en proceso de revisión de los protocolos de vigilancia epidemiológica, junto con las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, para reforzar el sistema de notificación y mejorar la información sobre las hepatitis víricas a nivel nacional.

Un aspecto en el que coincidieron los diferentes expertos reunidos en el marco de la celebración de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, durante la VI jornada 'Retos en Salud Pública para la Enfermedad Hepática', apoyada por Gilead Sciences.

Según explicó la directora de Cursos de Verano Complutense, Natalia Abuín Vences, «nos hemos reunido con un objetivo común: contribuir a mejorar la salud y el bienestar de nuestra sociedad. Es importante destacar que más de 300 millones de personas en todo el mundo viven con infecciones crónicas de hepatitis B o C, lo que hace que la hepatitis viral sea muchas veces más común que el VIH. Por ello, agradecemos contar con Gilead, una empresa que ha desarrollado medicamentos innovadores en el tratamiento de la hepatitis viral en la actualidad."

«A lo largo de la jornada, hemos debatido temas cruciales como la eliminación de la hepatitis C, la atención en urgencias y a poblaciones vulnerables, así como los retos y avances en el tratamiento de la hepatitis Delta y la Colangitis. Todo ello con el objetivo de informar y también inspirar acciones concretas y colaborativas que nos acerquen a un futuro más saludable y equitativo», añadía Abuín Vences.

Como parte de la Jornada se presentó el proyecto ‘Call to Action para la Eliminación de la Hepatitis C’, que han puesto en marcha de forma conjunta la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) y Gilead y que se acaba de presentar en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial, durante la VI jornada «Retos en Salud Pública para la Enfermedad Hepática», apoyada por Gilead Sciences.

Esta acción integral de la AEEH y Gilead, que cuenta con la colaboración de un grupo multidisciplinar de expertos representantes de las principales Sociedades Científicas implicadas en la materia y de varias comunidades autónomas, ha desarrollado un plan de comunicación y concienciación acerca de la hepatitis C y la realidad de la enfermedad hoy en día. Un conjunto de recomendaciones con las que dar el impulso social y político que necesita la eliminación de la hepatitis C en nuestro país, actualizando las acciones que fueron puestas en marcha en el año 2015 al actual contexto y necesidades.

Contar con iniciativas de identificación de pacientes con infección oculta por hepatitis virales, respaldadas por el compromiso de los profesionales sanitarios e instituciones, es clave para mejorar el diagnóstico y lograr los objetivos marcados. En palabras de Luis Armenteros, director de la Unidad de Established Products, Gilead España y Portugal, «en el actual contexto de la epidemia en España, se necesita de la puesta en marcha de nuevas estrategias de detección como esta, que permitan aflorar esos casos de infección no diagnosticada y poder así tratar a estos pacientes. Por eso, debemos destacar el enorme mérito y esfuerzo de todos los profesionales sanitarios, con el respaldo de las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, como piezas fundamentales para la ejecución de estas iniciativas de éxito.»

FORMACIÓN

Además, Luis Armenteros ha querido destacar el «alto nivel formativo que nos brinda la Universidad Complutense de Madrid en estas jornadas, que este año cumplen su trigésima séptima edición. Para nosotros, esta cita anual se ha convertido en un evento de referencia para el diálogo multidisciplinar de cara a afrontar los desafíos presentes y futuros para mejorar la vida de los pacientes que sufren alguna enfermedad hepática.»

Los principales objetivos de ese conjunto de recomendaciones se centran en identificar las necesidades y obstáculos que existen en España para lograr la eliminación de la hepatitis C en los distintos entornos asistenciales, proponer un conjunto de medidas para dar respuesta a esos obstáculos y sensibilizar y movilizar a todos los agentes involucrados para poner en marcha nuevas estrategias que ayuden a lograr la eliminación de la epidemia en España lo antes posible. Para ello, se describen diferentes propuestas como impulsar estrategias de detección de infección oculta, descentralización del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la hepatitis C o poner en marcha campañas y acciones de información.

Según el doctor Manuel Romero, presidente de la AEEH y jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, «esta nueva acción complementa toda la tarea que se viene realizando en post de la eliminación de la hepatitis C. Ahora, la idea es seguir la estela del Plan Nacional de Salud Hepática, que se ha presentado recientemente, y en el que se establecen 6 áreas de trabajo, una de ellas la de las hepatitis virales, con la eliminación de la hepatitis C como uno de sus principales objetivos. Y este Call to Action quiere actualizar cómo está la eliminación de la hepatitis C en el año 2024 y cómo conseguir el impulso fina. Es un complemento perfecto a todo el trabajo desarrollado en los últimos años y que va a redundar de manera muy beneficiosa en la sociedad española en general y en las personas que tienen una hepatitis C y no lo saben, en particular».

«Vamos a intentar aumentar la concienciación, la sensibilización de la población sobre la hepatitis C. Transmitir que todo paciente detectado es paciente curado y, por tanto, evita complicaciones y problemas en la vida. Pero tenemos que mejorar la aproximación a esa detección y para eso debemos apuntalar el cribado, el cribado basado en inteligencia artificial, en algoritmos que nos permitan identificar cuál es la población diana, la población sobre la que tenemos que hacer el esfuerzo para abordar esta eliminación», añade el dotor Romero.

De acuerdo con el director del Curso, el doctor José Luis Calleja, jefe de Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid, «en este curso nos reunimos médicos, profesionales de la industria, pacientes, representantes políticos y miembros de la Comunidad Autónoma. Una cita que se ha convertido en un foro multidisciplinar, y que continúa teniendo gran éxito tras varios años de convocatorias".

"Seguimos celebrándolo para recordar que las enfermedades hepáticas son la segunda causa de años perdidos en Europa. Una característica fundamental de estas enfermedades es que suelen ser silentes y cuando las diagnosticamos está en una fase avanzada y entonces la capacidad de actuación es poca. A menudo, llegamos tarde, cuando las posibilidades de curación son escasas, a pesar de que la mayoría de las enfermedades hepáticas son claramente prevenibles. Lo que hace que haya una mortalidad grande y asociada a diferentes patologías. Por ello, las sociedades europeas y mundiales están trabajando arduamente en su prevención", añadió el doctor Calleja.

España se ha convertido en un referente internacional en el camino hacia la eliminación de la Hepatitis C, con más de 167.000 pacientes tratados hoy en día2, en parte, gracias a la puesta en marcha del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el SNS (PEAHC). Este plan ha sido calificado como un éxito por parte de la OMS, pues ha conseguido importantes avances en el camino hacia la eliminación de la Hepatitis C como problema de salud pública3. Sin embargo, se considera que aún existen personas por diagnosticar que, en muchos casos, ni siquiera son conscientes de tener el virus activo.

OTRAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS

También, se ha abordado la problemática de la hepatitis D crónica, la más grave de las hepatitis. Un virus defectivo, que no se puede replicar sin la ayuda de otro virus, por lo que todos estos pacientes siempre tienen, además, hepatitis B (VHB). Se trata de una enfermedad rara que afecta a poblaciones con bajas tasas de vacunación de VHB, que son, en muchos casos, jóvenes y que, en gran parte, pertenecen a colectivos vulnerables.

Muchos de ellos cuentan con coinfección por el VHC (16%) o VIH (10%), o han sido -o siguen siendo- usuarios de drogas por vía parenteral. Se asocia con una progresión más rápida de la fibrosis y cirrosis hepática y con un mayor riesgo de cáncer de hígado y muerte. Actualmente, muchos pacientes con VHD no están diagnosticados debido, en parte, al conocimiento limitado de la enfermedad, lo que repercute en menos diagnósticos para detectar la enfermedad.

Otra enfermedad hepática en la que se ha tratado en esta jornada ha sido la colangitis, una infección de los conductos hepáticos y biliares comunes asociados con la obstrucción del conducto biliar común. La colangitis es una forma potencialmente mortal de la sepsis intraabdominal, aunque puede parecer bastante inocuo en su inicio.

