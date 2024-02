McCann Worldgroup anunció este jueves el nombramiento de Lucía Angulo como nueva CEO de McCann Worldgroup España y de McCann España. Se incorporará a la compañía a mediados de marzo de 2024, para asumir las responsabilidades hasta el momento desempeñadas por Marina Specht, quien ha decidido asumir un nuevo rol regional estratégico con foco en clientes, como presidenta no ejecutiva de McCann Worldgroup Europa.

Angulo será responsable de liderar el negocio y el crecimiento de las agencias de la red creativa en España, que incluye las marcas líderes McCann, MRM, Craft y FutureBrand y supervisará un equipo de más de 600 personas, con oficinas en Madrid y Barcelona. Entre los clientes de McCann Worldgroup España se encuentran Iberia, IKEA, L’Oréal, Google, Mapfre, Mahou San Miguel, Nestlé y Sanofi, entre muchos otros. McCann Worldgroup España se ha consolidado como un hub global para la red y sus clientes. La cuenta global de IKEA se gestiona desde la agencia y el Global Chief Creative Officer de la red, Javier Campopiano, también tiene su base en Madrid.

En relación a este nombramiento, Daryl Lee, CEO global de McCann Worldgroup, dijo que «Lucía posee un talento excepcional. Aporta pasión por el negocio de la creatividad y el impulso de una emprendedora, que es exactamente lo que nuestros clientes demandan de nosotros en este momento. Sus profundas raíces en el mundo creativo combinadas con su experiencia en consultoría de transformación de negocio, la convierten en un perfil único en nuestra industria. Estoy ilusionado por ver su impacto en McCann Worldgroup y en nuestros clientes en España».

"Estamos profundamente agradecidos a Marina Specht, que es una auténtica fuerza de la naturaleza", añadió Lee. «Marina ha dejado una huella imborrable en nuestras agencias, y las ha transformado para bien. Con su espíritu emprendedor, ella imprimió un impulso sostenido al negocio, año tras año, y transformó McCann Worldgroup España en una potencia en el mercado, y en un hub mundial para marcas globales. Estoy encantado de que continúe trabajando con nosotros a nivel regional, para apoyar a nuestros clientes globales con sede en Europa. Estoy convencido de que nuestros clientes se beneficiarán enormemente de su experiencia y energía, a la vez que ella comienza este nuevo capítulo en su vida profesional».

Angulo aporta una contrastada trayectoria de liderazgo creativo y empresarial a la red creativa global. Dedicó 15 años a Shackleton, ayudando a convertirla en una de las agencias más creativas de la industria y en un actor importante dentro del mercado español. La agencia fue posteriormente adquirida por Accenture Interactive en 2019. En 2022, Lucía fue promovida a CEO de la agencia y lideró la transición de la marca Shackleton a Accenture Song. Bajo su liderazgo, la compañía ganó importantes cuentas, tales como Google, Telefónica, DGT y Galp. Angulo también ha trabajado para marcas internacionales de todo el mundo, entre las que destacan Carrefour, Grupo Heineken, Nivea, El Corte Inglés, TCCC, Henkel y Sony.

Angulo explicó que su vida profesional "siempre se ha caracterizado por estar rodeada de personas apasionadas e inspiradoras que respetan esta profesión, desde grandes publicistas y estrategas hasta creativos (ellos mismos estrategas) y productores creativos. A medida que mi carrera ha ido avanzando, he tratado de desarrollar un conocimiento y una comprensión más profunda, involucrándome y comprometiéndome más con el negocio, la transformación y el crecimiento de las marcas, lo que me ha dado una perspectiva más amplia. Liderar y participar en el cambio en McCann Worldgroup España es un reto emocionante y algo que estoy deseando hacer. La visión de Daryl y Javier es clara y se basa en el poder de las ideas, especialmente la creatividad, el significado duradero del propósito y la auténtica realización. En este proceso me he encontrado con un equipo comprometido con la diversidad, la excelencia y está impulsado por un deseo inquebrantable de hacer las cosas bien, no sólo en el sector y para nuestros clientes, sino también en la comunidad en general. Un equipo que tiene una dedicación compartida a la prosperidad colectiva de todos los que formamos McCann Worldgroup».

Specht, que permanecerá en su cargo hasta finales de abril y luego comenzará a trabajar en su nueva responsabilidad dentro de la red, asegurando así una transición perfecta para el Grupo y sus clientes, aseguró estar "sumamente orgullosa de lo que hemos construido en McCann Worldgroup España, siempre en partnership con nuestros clientes. Juntos creamos un grupo de agencias que ha sido reconocido año tras año como best in class. Junto con nuestros colegas de la región, hoy McCann Worldgroup realmente saca partido a la fotaleza de nuestra red global, y nuestros clientes tienen acceso al talento creativo en toda su amplitud y profundidad así como a nuestra excelencia multidisciplinaria a escala. Nuestra reciente asignación global de IKEA –surgida de este mercado– es testimonio de ello. Después de 25 años como CEO, simplemente ha llegado el momento de pasar a la siguiente fase en mi trayectoria profesional. Sé que dejo esta casa y al increíble equipo directivo del Grupo en buenas manos y estoy feliz de seguir conectada de nuevas formas».

Durante su trayectoria en McCann Worldgroup, Specht ha desempeñado funciones de liderazgo a nivel global, regional y local y, bajo su liderazgo, MRM se convirtió en la agencia digital avanzada líder en España. Specht fue distinguida como una de las #Top100 Mujeres Líderes en 2022 y una de las 15 mujeres más influyentes del mundo del marketing y la comunicación en España en 2024.

