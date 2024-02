La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) arranca el II Mes de la Ciberseguridad con un ciclo de conferencias, que tendrán lugar del 27 de febrero al 10 de abril, y en las que participarán expertos procedentes de empresas como Microsoft, Minsait, BBVA, Deloitte, Mapfre, Santander, EY o PwC, entre otros.

De la mano de estos profesionales líderes, los estudiantes de la Facultad Business & Tech de UAX, que cursan titulaciones de tecnología y negocios, obtendrán una visión de la ciberseguridad integrada en la empresa y cómo evoluciona ahora con la inteligencia artificial.​ Para personas externas a la universidad interesadas en asistir, cabe la posibilidad de registrarse aquí.

Debido al éxito de la anterior edición y en su compromiso para acercar a sus estudiantes a la realidad de la empresa, UAX ha ampliado el número de sesiones y la duración del ciclo de una semana a un mes. De esta forma, el Campus UAX Madrid Chamberí acogerá más de 30 conferencias, en las que empresas líderes y asociaciones del sector expondrán su visión y aportarán los últimos avances en el campo de la ciberseguridad, con charlas dedicadas a la inteligencia artificial, compartiendo proyectos, casos de éxito e investigaciones. Un ciclo que complementa la formación de los estudiantes y les ofrece la oportunidad de conectarse con profesionales destacados y expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial.

Este tipo de eventos se enmarcan en el modelo educativo que UAX ha desarrollado y evolucionado durante los últimos 30 años, respondiendo a las necesidades de talento de las empresas, integrando la tecnología y ofreciendo una experiencia global al estudiante, que le permita desarrollar su visión estratégica, descubrir su vocación y hacer realidad su propósito.

Juan Manuel Matalobos, director del Máster Universitario en Ciberseguridad de la Universidad Alfonso X el Sabio, explica que «en UAX promovemos un enfoque positivo en la adopción de las nuevas tecnologías y su aplicación con propósito. Apalancándonos en una estrecha colaboración universidad-empresa, para asegurar el alineamiento de nuestra formación a las necesidades de talento de las compañías, estas conferencias contribuirán a afianzar conocimientos sobre la ciberseguridad que, siendo transversal al resto de tecnologías, actúa como salvaguarda en favor de de las personas».

Una visión y modelo que se impulsa a través de su Facultad Business & Tech, la primera en España que unifica la formación en los ámbitos de negocio y tecnología. En ella, los grados tecnológicos incorporan de forma obligatoria un certificado en negocios, como es el caso del Grado en Ingeniería Matemática con Certificate in Digital Business; mientras que los grados de negocio, incluyen un certificado en tecnología, como el Grado en ADE con Certificate in Technology for Driving Trasformation.

GENERAR TALENTO

En un momento en el que se necesitan más de 40.000 nuevos expertos en ciberseguridad en España, la Universidad Alfonso X el Sabio forma el talento que demandan las empresas. Por este motivo, UAX ofrece el Master Universitario en Ciberseguridad, con el que buscan formar a los futuros profesionales especializados en seguridad informática.

Este posgrado capacita a los estudiantes para entender la ciberseguridad desde un punto de vista estratégico, operativo y técnico; les aporta conocimientos sobre las mejores metodologías y herramientas de inteligencia y su aplicación a la ciberseguridad para prevenir y responder a ciberataques en cualquier entorno.

Atendiendo a la convergencia entre gestión de negocio y tecnología que vive el mundo empresarial, la universidad está impulsando la creación de nuevas metodologías, como UAXmakers que promueve la colaboración interdisciplinar de los alumnos para resolver retos, vinculados con los ODS, y propuestos por empresas líderes.

