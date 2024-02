La irrupción de herramientas de IA Generativa en la sociedad está provocando una ola informativa que promueve el debate sobre la idoneidad o no de esta tecnología. Para analizar las potencialidades de la IA Generativa en los entornos profesionales, Isabel Fernandez, doctora en IA por la Universidad de Oviedo y rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio, ha participado en el Foro Cámara, organizado por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, con la conferencia 'El impacto de la inteligencia artificial generativa en las profesiones'.

Durante su intervención, Fernández ha puesto el foco en la capacidad de la tecnología para mejorar la vida y el bienestar de los ciudadanos. "Yo soy una firme defensora de la tecnología con propósito», ha afirmado. "La tecnología bien utilizada lleva avances a sitios a los que de otra manera no se llegaría porque no son rentables. El 86% de la población mundial tiene un smartphone; se da la paradoja de que en lugares a los que no llega el agua potable, se están cargando a diario estos teléfonos".

En el ámbito profesional, la rectora de UAX ha defendido que la tecnología es un facilitador que puede automatizar y amplificar tareas diarias en la mayor parte de los sectores, y la IA será un factor más que ayudará a amplificar las capacidades de los profesionales.

«El 80% de los empleos se verán impactados por la Inteligencia Artificial; pero esto no es negativo» ha afirmado. Y ha apoyado su afirmación con ejemplos como la generación de contenidos e imágenes, que ya está usando la industria del entretenimiento, la generación de código o la aceleración de los procesos de prediagnóstico y triaje del ámbito sanitario, que se pueden ver agilizados por la aplicación de la IA.

UAX

La Universidad Alfonso X el Sabio lleva 30 años evolucionando las metodologías tradicionales de formación superior, para alinear la educación universitaria con las necesidades de las empresas y generar el talento que necesitan. Este objetivo le ha llevado a desarrollar metodologías de formación innovadoras como UAXmakers, que permite a los estudiantes trabajar en proyectos reales alineados con los objetivos de la Agenda 2030 junto a compañías líderes como Quirónsalud, CaixaBank, Avanade, Ecoalf, Telefónica o Microsoft, entre otras.

A través de esta metodología UAX promueve un enfoque positivo en la adopción de las nuevas tecnologías y su aplicación con propósito en las profesiones, ayudando a sus estudiantes a utilizar la tecnología como una herramienta para amplificar sus capacidades, para cumplir con su propósito transformando los negocios, democratizando los servicios y generando un impacto social positivo.