Miraltabank, el banco español de inversión y gestión de activos, continúa comprometido con la descarbonización de las empresas, apoyando la financiación de inversiones dirigidas a la mitigación de la huella de carbono.

Bank of Climate, su inversión en la StartUp de ClimateTech, que proporciona a las empresas una plataforma especializada para facilitar una descarbonización inteligente, ha creado un mecanismo para la financiación ‘carbono neutra’ y que permite aplicar una metodología novedosa a nivel internacional.

Miraltabank, que entró en el accionariado de Bank of Climate en 2022, quiere con esta nueva apuesta impulsar las finanzas sostenibles de las empresas españolas. El motivo principal en este sector es la alineación con sus políticas ESG.

Según Gustavo Caballero, responsable de Mercado de Capitales de Miraltabank, «nosotros invertimos en compañías en las que tenemos sinergias con nuestra empresa. Al apoyar a Bank of Climate vemos que, primero, la compensación y el cálculo de la huella de carbono tiene muchas sinergias para ofrecer dentro de nuestro negocio, tanto para nuestra propia compañía a nivel corporativo como con nuestros clientes. Asimismo se necesitan Start Ups como Bank of Climate, con ideas y metodologías nuevas, que vengan a mejorar nuestros negocios tradicionales».

Para Antonio Sánchez de León, managing director de Bank of Climate, el contar con el apoyo de Miraltabank, «es todo un refuerzo a nuestro enfoque de sostenbilidad, ya que aporta sus amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de las finanzas. Juntamos conocimientos, experiencia y esfuerzos para la financiación verde».

Bank of Climate ha creado un hub de conocimiento para la descarbonización, que permite a las empresas apoyarse en las herramientas y el equipo, para adquirir los conocimientos necesarios para abordar el reto regulatorio del Net Zero. Esta nueva actividad posiciona a Bank of Climate más allá de un marketplace de créditos de carbono y eleva su perfil presentándose como un experto facilitador para las empresas, con un alto conocimiento para la descarbonización, mercado regulado de derechos de emisión, mercados voluntarios de créditos de carbono, proyectos sostenibles, regulación y financiación verde.

Según establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, las grandes compañías en España estarán obligadas a calcular y reducir su huella de carbono y, por este motivo, el acceso a una plataforma ágil que facilite el intercambio de bonos resulta indispensable, junto con el refuerzo a la asesoría en inversión sostenible. Además, para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 2050, pronto las pymes también tendrán que reducir y compensar sus emisiones de CO2.