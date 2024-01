OPPO acaba de poner en marcha la edición de 2024 de los OPPO imagine IF Photography Award, un concurso anual creado para impulsar la excelencia de la fotografía móvil, y en el que usuarios de teléfonos móviles OPPO de todo el mundo podrán presentar sus trabajos hasta el próximo 28 de julio.

La presente edición de este certamen internacional cuenta con un jurado integrado por figuras emblemáticas del ámbito de la fotografía entre las que se incluyen Steve McCurry, referente en fotografía contemporánea; el fotógrafo de National Geographic, Michael Yamashita; la maestra de Hasselblad, Tina Signesdottir Hult, y el miembro de Magnum Photos, Alec Soth.

Los OPPO imagine IF Photography Awards 2024 cuentan con nueve categorías diferentes (Paisaje, Retrato, Colores, Momentos Inolvidables, Moda, Instantánea, Luz, Viajes y Colección), creadas para que los fotógrafos puedan dar rienda suelta a su creatividad y compartir sus historias y emociones captadas a través de las cámaras de los dispositivos de OPPO.

El primer premio (Premio Oro) tiene una dotación de 24.000 dólares. Además, el ganador tendrá la oportunidad de presentar sus trabajos en exposiciones internacionales, como Paris Photo, y de firmar un acuerdo con la compañía para convertirse en Fotógrafo OPPO con acceso prioritario a eventos especiales.

También se otorgarán cuatro Premios Plata OPPO, diez Premios Bronce OPPO y cinco Premios Juventud, además de cuatro Menciones Honoríficas en cada una de las nueve categorías. Los ganadores de todas las categorías recibirán importantes premios en metálico, los últimos dispositivos OPPO y tendrán oportunidades de proyección internacional.

Igualmente, OPPO ha organizado distintos eventos, como OPPO imagine IF Workshop, OPPO imagine IF Community y OPPO imagine IF Academy, que brindan la oportunidad de relacionarse con algunos de los mejores fotógrafos del mundo, aprender nuevas técnicas de fotografía y debatir sobre las últimas ideas de imagen móvil.

En 2023, los OPPO imagine IF Photography Awards atrajeron a más de 700.000 propuestas de usuarios de OPPO de 51 países y regiones. Los interesados en participar y conocer más sobre este certamen internacional de fotografía pueden visitar la web https://imagine-if.oppo.com/en/.