Las redes sociales están propiciando un gran incremento de problemas de salud mental entre los más jóvenes y los expertos alertan que la raíz del problema radica en el acceso sin límites a contenidos potencialmente perjudiciales.

Los adolescentes son un colectivo muy vulnerable, ya que tienden a la imitación, sobre todo cuando se refiere a contenidos de belleza e imagen que, en muchas ocasiones, son nocivos y se muestran muy alejados de la realidad.

Según un reciente estudio de Dove, basado en una encuesta realizada a 9.938 personas, incluyendo menores, padres y especialistas profesionales de salud mental, el 44% de los niños y niñas experimentan problemas de salud mental por culpa de contenidos tóxicos sobre la belleza en redes sociales y 8 de cada 10 están expuestos a contenidos de belleza alejados de la realidad.

Los expertos en psicología infanto-juvenil creen que el uso ilimitado de los medios sociales fomenta una crisis de salud mental y, en este sentido, un dato trascendente que recoge el estudio es que 9 de cada 10 niños y niñas empiezan a usar las redes sociales a los 13 años.

En este contexto, Dove ha lanzado una campaña junto a la organización Mental Health Europe (MHE), para apoyar la implementación del Reglamento Europeo de Servicios Digitales (Digital Services Act), aprobado por la Unión Europea en diciembre de 2022 con la finalidad de promover más seguridad en las redes sociales, atendiendo a las siguientes directrices: exigir a las plataformas de redes sociales que incluyan advertencias en todo aquel contenido sensible que muestre autolesiones o que esté relacionado con trastornos alimenticios; prohibir dirigir publicidad a usuarios basándose en acciones involuntarias de éste; y diseñar servicios digitales que atiendan las necesidades de los niños, niñas y jóvenes por defecto.

Pese a la aprobación de este reglamento, aún no se han visto avances significativos. Por ello, para impulsar la acción legislativa, Dove y MHE han abierto una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org, para lograr la implementación del reglamento europeo que ayude a proteger a los menores de los peligros de las redes sociales.

Esta petición incluye priorizar la implementación integral del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, comenzando con acciones para los usuarios más vulnerables: los niños y niñas. También reclamar que se asigne un coordinador de servicios digitales para cada país miembro de la Unión Europea antes del 17 febrero 2024, fecha límite establecida.

Asimismo, busca proporcionar al coordinador de Servicios Digitales los recursos apropiados para desarrollar una guía regulatoria y emprender acciones efectivas contra los servicios que infrinjan la DSA.

CAMPAÑA

Con el objetivo de concienciar e inspirar una acción colectiva para hacer que las redes sociales sean más seguras, Dove ha lanzado ‘Beautiful’, un nuevo cortometraje que explora las consecuencias que tiene el contenido de belleza tóxico en la vida real.

Con la canción ‘You Are So Beautiful’ interpretada por la cantante y compositora Self Esteem, la película ofrece una visión de la vida de algunos jóvenes, como Mary, que crecen durante todo el periodo de su juventud acompañados por redes sociales hasta alcanzar la mayoría de edad. Desde la superación de una depresión hasta la dismorfia corporal, el cortometraje muestra de primera mano el coste que el contenido de belleza tóxico tiene en su bienestar.

“Durante la última década, hemos sido testigos de una crisis de salud mental juvenil: tasas de suicidio que se disparan, hospitalizaciones por autolesiones y depresión entre niños, niñas y adolescentes. Se puede pensar de manera simplista que la solución más fácil para proteger la salud mental de los jóvenes online es aumentar el control parental y la alfabetización digital, pero lo que realmente se necesita es que los derechos de los niños y niñas se incluyan en las tecnologías digitales por defecto y en el propio diseño de éstas”, explica Claudia Marinetti, directora de Mental Health Europe (MHE), quien también sostiene que “un cambio real requiere asociaciones, cambios legislativos y un fuerte compromiso. Estamos orgullosos de asociarnos con Dove para avanzar en nuestra misión de exigir que las plataformas hagan de la seguridad su principal prioridad y garanticen que las redes sociales sean un lugar más seguro para la generación actual”.

“La marca tiene un compromiso a largo plazo para lograr un cambio positivo en la belleza y tomar medidas para hacer de las redes sociales un lugar más seguro. Si bien ciertos aspectos de las redes sociales pueden promover la creatividad y la conexión para los jóvenes, los datos han demostrado que el contenido de belleza tóxico online está dañando la salud mental de nuestros hijos. Si no hay un cambio real, los jóvenes seguirán pagándolo con su bienestar”, explica Anna Gost, directora de marketing de Dove España. “Desde Dove España nos unimos al cambio y apoyamos esta alianza con el lanzamiento de la campaña para lograr un entorno más positivo en las redes sociales en nuestro país. Debemos actuar con responsabilidad para proteger la salud mental de los jóvenes, actuando más allá de las iniciativas individuales apoyando la implementación del nuevo reglamento europeo".

AUTOESTIMA

Desde 2004, Dove impulsa la confianza corporal y autoestima de los jóvenes a través de su Proyecto Autoestima que, hasta la fecha, ha educado a más de 94 millones de niños y niñas en todo el mundo. En sus campañas, Dove “siempre muestra todo tipo de mujeres que representan una belleza mucho más real e inclusiva, comprometiéndose siempre a no distorsionar ni retocar las imágenes, además la firma de belleza colabora con Grizele, una comunidad diversa de fotógrafas de identificación femenina y no binarias de todo el mundo de más de 10 países a través del proyecto #ShowUs, que ha conseguido una colección abierta al público de más de 10.000 imágenes que ofrecen una visión más inclusiva sobre la belleza a todos los medios de comunicación y anunciantes. Imágenes sin retocar ni distorsionar para mostrar la verdadera belleza real e inclusiva”, explica la compañía.

A través de campañas como ‘Desintoxica tu Feed’, ‘Reverse Selfie’ y, más recientemente, ‘Dale la espalda a la distorsión digital’, Dove trabaja “para desafiar las prácticas de las redes sociales que perpetúan estándares de belleza inalcanzables. Sin embargo, el incremento sostenido de los problemas de salud mental relacionados con las redes sociales que se ve en los últimos años es alarmante, y se debe ir más allá”.

El estudio encargado por Dove fue realizado en 2023 a 3.100 niñas, 2.357 niños y niñas, 4.069 padres y 412 especialistas en salud mental (tamaño total de la muestra de 9.938 encuestados) en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y la UE (Italia, Portugal, Francia y Alemania).