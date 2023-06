La séptima edición de DES-Digital Enterprise Show, la mayor cumbre europea sobre tecnologías exponenciales, ha abierto hoy sus puertas para volver a situar a Málaga en el mapa mundial de los eventos tecnológicos.

La cita, que se alargará hasta este jueves, congregará a más de 17.000 directivos de todo el mundo que buscan el mejor socio tecnológico para seguir incrementando la competitividad de sus empresas.

Málaga cuelga un año más el cartel de completo con DES2023. El evento generará un impacto económico de 34 millones de euros para Málaga, y reafirmará a la ciudad como gran hub de innovación en el sur de Europa.

Bajo el lema «Next is now», un total de 581 expertos internacionales comparten estos días sus estrategias, conocimiento y casos de éxito de aplicación de las tecnologías disruptivas a distintas industrias. En total serán más de 270 horas de ponencias en una agenda de contenidos muy detallada, donde se darán las claves para desarrollar nuevos modelos de negocio en los sectores de la Banca, Comercio, Industria, Movilidad, Salud, Energía o Turismo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En esta edición, la Inteligencia Artificial es la gran protagonista tras la revolución que está suponiendo en el conjunto de los negocios y por las regulaciones que se vislumbran por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Su rentabilidad, las oportunidades que abre, y los desafíos que conlleva su integración en industrias como el marketing, los recursos humanos, la movilidad o incluso en el mundo de las pymes o la administración pública, son cuestiones que se tratarán en DES2023.

Nombres de la talla de Vala Afshar, «evangelista digital» conocido a escala mundial por destacar la IA como clave del progreso; Nina Schick, experta en IA Generativa y asesora del presidente Biden; Shelly Palmer, Co-Founder de Metacademy y considerado como un "Top 1 Voice in Technology"; Ben Hammersley, editor de la revista tecnológica Wired UK, y creador del término de «podcast»; o Jerome C. Glenn, Consejero Delegado del think tank The Millennium Project, y consultor independiente del Banco Mundial y de la ONU, pasarán estos días por los escenarios de DES2023 para ofrecer su punto de vista sobre la transformación digital que se está viviendo actualmente y hacia dónde nos conduce.

DES2023 también analizará otras tecnologías que están marcando el camino de la digitalización, y que lo harán en los próximos años, como los gemelos digitales, Blockchain, la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada, el multicloud, la analítica de datos, la hyperautomatización, IoT, 5G, o las clean tech.

Igualmente, la preocupación generalizada por los ciberataques y el incremento de amenazas que se han registrado en el primer semestre de 2023 hará que la ciberseguridad sea un tema troncal en esta edición de DES. Altos representantes de la OTAN, el ejército español, la policía o directivos de seguridad de compañías como los laboratorios CINFA, Iberia, Kyndryl, el Museo Thyssen o Codere, expondrán cómo prevenir un ataque y qué hacer cuando ya se es víctima.

CUMBRE GLOBAL

La agenda del evento se completa con la actividad de la zona expositiva, que reúne a 394 firmas expositoras en los dos pabellones de FYCMA, que presentarán sus últimas innovaciones y soluciones tecnológicas para impulsar la eficiencia de empresas, organizaciones e instituciones. Entre las firmas estarán Banco Santander, Clear Channel, Contents.com, Easyvista, Fhios, Globant, Grupo Aire, Havas Media Group, IBM, Inetum, Intel, KPMG, Kyndryl, Minsait, Oracle, Personio, RedK, Stratio, Tealium, Telefónica Tech, The Futurum Group, T-Systems, WeHumans, Vass o VMware, entre muchas otras.