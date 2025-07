Nuria Llagostera: «Estoy segura de que ni Sinner ni Swiatek quisieron doparse»

Nuria Llagostera Vives (Palma, 1980) ha sido la mejor tenista de la historia de Balears. Ganadora de dos títulos WTA en Rabat y Bogotá, destacó sobre todo en dobles donde logró 16 entorchados, entre ellos la WTA Finals de dobles junto a María José Martínez tras vencer en semifinales a las hermanas Williams y en la final a la pareja formada por Cara Black y Liezel Huber. Su trayectoria se vio truncada en 2013 cuando dio positivo por d-metanfetamina en un control durante el torneo de Stanford. La tenista fue sancionada durante dos años y Llagostera decidió dar por finalizada su carrera deportiva.

¿Cuál fue su primer recuerdo tenístico?

Mi madre jugaba a tenis y me llevó al club de Can Simó. Yo nací en Palma, pero porque era donde estaba el hospital, pero toda la vida he vivido en sa Coma. Tenía 6 años y también practicaba gimnasia artística. Desde el primer momento me encantó el tenis.

¿Cuándo se dio cuenta de que podía ser profesional y vivir de ello?

A ver, son dos cosas diferentes. A los 11 años, cuando fui finalista en el Campeonato de España en la primera ocasión en la que participaba en un torneo fuera de Baleares, dije a mis padres que me quería dedicar a esto. Luego bastante más tarde fue cuando ya pude ver que podía ganarme la vida con ello.

Su estilo era ofensivo.

Sí, me gustaba jugar encima de la línea de fondo. No quería pasarme tres horas de un partido corriendo a un lado de la pista. Después fui cogiendo el gusto a volear, aunque contra algunas jugadoras te daban pocas opciones. Fue una evolución natural y luego me di cuenta de que se ganaba más dinero en dobles haciendo buenos resultados. Por ejemplo, si quedabas eliminada en el cuadro individual pero seguías en el de dobles te continuaban pagando el alojamiento.

¿Cómo era el ambiente en esos años?

Muy bueno; yo guardo muy buenos recuerdos. Pasó una cosa inédita y es que entrenábamos un grupo de tenistas españolas juntas. Ahí estaban Arantxa Parra, Carla Suárez, María José Martínez, Laura Pons...Luego el grupo se rompió porque se hizo demasiado grande.

¿Su mejor recuerdo?

Tengo muchos. Disputar los octavos de final de Roland Garros contra Sharapova, los dos títulos individuales y, claro, el Masters de dobles junto a María José Martínez.

Y llegó su positivo.

Sí, no quiero hablar mucho de ello porque ya lo dije todo en su día. A día de hoy no sé cómo esa sustancia pudo entrar en mi organismo. En el caso del doping es curioso porque funciona al revés de la justicia ordinaria. Tú tienes que demostrar tu inocencia.

¿Le ha traído muchos recuerdos los positivos de Sinner y Swiatek, los dos últimos campeones de Wimbledon?

Bueno, nunca es agradable que ocurra esto. Lo que es seguro es que ni Sinner ni Swiatek quisieron doparse. Es impensable que alguien quiera hacerlo dados los controles que hay. Hay una aplicación en la que tenemos que estar localizados las 24 horas del día y en cualquier momento te pueden hacer un control, además de los que hay en cada torneo.

A usted le sancionaron dos años y a Sinner tres meses y a Swiatek, uno.

Eso ya es otro tema. Las sanciones deberían ser las mismas independientemente de si estás el 1 en el ranking o la 40.

Su positivo llegó con 33 años...

Sí, había realizado gran parte de mi carrera deportiva pero en dobles me encontraba en un gran momento. Es una disciplina que no desgasta ni mucho menos como el individual y me quedo con la espinita de no haber podido luchar más por ganar un Grand Slam. Marcelo Granollers acaba de ganar el primero con 39 años en Roland Garros.

¿Cuánto tiempo estuvo sin coger una raqueta?

Se quedaron tres años en un desván. Después comencé a jugar a pádel pero sobre todo porque era muy competitiva, pero no quería volver a viajar por trabajo. Luego me cogí tres años sabáticos y he recorrido toda Australia, Argentina...de los últimos países que he visitado ha sido Islandia y me ha impresionado. Viajar es mi gran pasión.

¿Quién ha sido la mejor tenista que ha visto?

Siempre me ha gustado Steffi Graff por su actitud dentro y fuera de la pista y también Conchita Martínez. Sigo viendo mucho tenis, pero no hay ahora ninguna tenista que siga de forma especial.

¿Le parece justo que una mujer gane lo mismo que un hombre jugando a tres sets en los Grand Slam en vez de a cinco?

Sí, me parece justo. Y si la ATP tiene algún problema que cambie las reglas o que jueguen los chicos a tres sets.