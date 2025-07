Jaume Munar: «Cuando te metes en el lado oscuro es difícil sopesarlo todo»

El tenista mallorquín Jaume Munar (número 55) se enfrentará este sábado no antes de las 13:30 horas a Marin Cilic, número 83 en tercera ronda de Wimbledon. El balear se clasificó por primera vez para disputar esta eliminatoria en un Grand Slam. Sin embargo, el balear mostró estas últimas horas su cara más humana y se abrió sobre los problemas mentales que se sufren en el tenis y las quejas de los tenistas por el calendario y aseguró que ellos viven una vida muy bonita, pero también con complicaciones.

La reflexión de Munar llega después de que Alexander Zverev desvelase sus problemas y su soledad en el circuito, además de admitir que es probable que por primera vez acuda a terapia. «En estos temas me gusta ser comprensivo, porque entiendo que se pasan momentos duros y jodidos. Yo he pasado muchos a lo largo de mi carrera, lo que pasa que no soy de contarlos», explicó el tenista de Santanyí después de clasificarse a la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

«Lo primero que tiene que entender uno es la esencia de nuestro deporte. Es un deporte individual muy exigente, con un ránking que está pisándote los talones continuamente porque los puntos van y vienen y después un calendario que es duro, es una realidad, es duro, es duro no a nivel de el jugar a tenis, es duro el viajar constantemente, los periodos de adaptación, el poco tiempo que tienes en casa, el poco disfrute vital que tienes a nivel familiar y personal comparado con una persona de otro ámbito». El hermano de Alexander, Mischa, que también fue jugador, fue de los que criticó las palabras de su hermano, diciendo que los niños en África lo pasan bastante peor que un tenista profesional.

«Todo hay que ponerlo en la balanza con la gratitud que te da, con la situación económica que vives, con la suerte que tienes de poder disfrutar de lo que más te gusta. Es una balanza muy difícil de equilibrar, yo como jugador entiendo y me ha pasado que hay momentos donde cuando te metes en el lado oscuro es difícil sopesarlo todo, pero hay que ser conscientes y tener la madurez suficiente para entender que los buenos momentos y los malos se viven en la vida y en el tenis y yo me lo tomo de esa manera», añadió.

"Hay que ser realistas, tenemos una vida súper bonita pero que a la vez es una vida complicada porque no te deja compaginarlo con otros aspectos de la vida que yo entiendo fundamentales, que es la parte personal, la parte familiar y a veces tener esa conciliación deporte-vida no es tan sencillo. Eso es lo que creo que a la gente le cuesta entender.

Munar agregó que «todo lo demás es positivo»: «vivimos bien, tenemos todos los lujos, ganamos dinero, hacemos lo que nos gusta. Si tú te vas puramente a lo material tenemos una vida de lujo, pero obviamente hay una parte mental y de gratitud interior que también se complementa con otras cosas que para mí en ese caso es la parte familiar y personal y no hay que dejarla de lado y a veces con nuestra vida pues se hace difícil»