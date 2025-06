Bautista remonta ante Etcheverry en el Mallorca Championships

Roberto Bautista (43 ATP) salvó el ‘honor’ del tenis español tras las derrotas ayer de Pedro Martínez y Jaume Munar al imponerse en tres sets al argentino Tomás Etcheverry (53 ATP) por 5/7, 6/3 6/2 en 2 horas y 35 minutos. Se enfrentaban dos jugadores en forma, con el castellonense, semifinalista en Queen’s frente a Carlos Alcaraz y verdugo de Mensik y Rune, y el argentino, cuartofinalista en Halle, donde cayó frente a Khachanov después de haber derrotado a Rublev.

Se presumía un choque desde el fondo de la pista con contadas subidas a la red cuando la jugada lo requería al quedarse corta la bola del contrario. Las oportunidades de rotura brillaban por su ausencia en los primeros juegos, pero en el sexto, con 3-2 a favor de Bautista el castellonense se colocaba con 15-40 y lograba su objetivo tras estrellar Etcheverry su revés en la red. Tomaba ventaja Bautista, pero la alegría le duró porque en el siguiente juego el rioplatense reaccionó para devolverle la rotura gracias al juego más errático de Bautista en lo que se llevaba de partido. Y como no hay dos sin tres, con 4-3 a su favor el español volvía a tener un 15-40 a su favor y aprovechó la segunda bola para conectar una derecha cruzada que superaba a un descolocado jugador argentino.

Pero Etcheverry no se daba por vencido y disfrutó de un 30-40 que no pudo materializar. Tuvo tres bolas de set el español que no acabó de concretar y el argentino, parapetado en el fondo de la pista rompía de nuevo el saque con una gran derecha paralela. Cuatro 'breaks' en un set en hierba no son muy habituales y Etcheverry rompía la racha asegurando su saque para poner el 5-5 en el marcador. Bautista acusaba el no haber podido aprovechar las oportunidades de finiquitar el set y entrega de nuevo su saque al atraparse con una bola corta tras un resto afortunado del argentino, que en los últimos juegos había elevado sus prestaciones. Lleno de confianza, Etcheverry, apoyado en su derecha, cerró un set lleno de alternativas.

No podían empezar peor las cosas para Bautista en la segunda manga con la pérdida de su saque, pero el ganador de 12 títulos ATP y finalista en este torneo en 2022 no se iba a rendir y reaccionó hasta colocarse con 3-2 a su favor y oportunidad de un esperanzador 4-2 y saque que materializó tras un duro intercambio. No falló con su saque pero con 5-2 en el marcador dispuso de un 0-40 que no aprovechó y de nuevo se encontraba con 5-3 y servicio. Pero en esta ocasión no se dejó sorprender e igualaba el partido.

Bautista continuaba con su buen momento rompiendo el saque de su oponente con una derecha de fuera adentro que hubiera firmado el mismo Nadal y confirmando la rotura en blanco en el juego siguiente. El panorama se despejaba aún más con un nuevo ‘break’ de Bautista. Con 4-1 y saque del español, Bautista levantó un 15-40 sofocando el intento de reacción del argentino, que se hizo con su servicio en el juego siguiente. Y con 5-2, Bautista no dudó y cerró el encuentro para meterse en segunda ronda donde le espera el australiano Bernard Tomic.