Amargo estreno de Munar en el Mallorca Championships

Jaume Munar ha caído en su estreno en el Mallorca Championships frente al canadiense Gabriel Diallo, que le ha derrotado en dos sets, 7/5 y 6/3 en 1 hora y 45 minutos. El tenista de Santanyí, al igual que ocurrió en la pasada edición cuando le venció el austríaco Sebastian Ofner, no logra llegar a la segunda ronda del torneo. Munar comenzó un tanto errático con el servicio pero las dos dobles faltas cometidas en el primer juego no le impidieron mantener el servicio en el juego inaugurar del choque. El jugador mallorquín tenía enfrente al cabeza de serie número 6 del torneo, que ya ha estrenado su palmarés ATB con el título conquistado hace apenas una semana en la hierba de 'S-Hertogenbosch.

Ambos jugadores conseguían mantener sin problemas sus sucesivos servicios sin conceder bolas de rotura en lo que estaba siendo el típico partido de hierba, con pocos intercambios y queriendo ambos tenistas acabar los puntos en la red. Con 3-3 en el marcador, Munar se enfrentó a un inquietante 30-30, que solventó con seguridad desde el fondo de la pista y con un buen primer servicio para hacerse con el séptimo juego. Diallo, con saques a más de 220 kilómetros por hora, no lograba sin embargo evitar conceder la primera bola de rotura tras una bola inteligente de Munar a los pies del joven canadiense. Pero el mallorquín no pudo aprovechar esta primera oportunidad tras una gran derecha del 41 del mundo y después cerraba su turno de saque con otro zambombazo al servicio.

Llegaban los juegos decisivos del set y Munar volvía a encontrarse con un peligroso 30-30 con 5-5 y un gran resto del canadiense le posibilitaba su primera bola de rotura en un momento clave del set que el de Santanyí salvó con una gran volea de revés. El jugador de Montreal volvía a forzar al mallorquín para disfrutar de una segunda bola de ‘break’, que convirtió tras una doble falta de Munar. Diallo lo tenía todo a su favor para llevarse la primera manga y cerró el primer set presionando con una serie de reveses planos.

Unos problemas tecnológicos retrasaron el inicio del segundo set, que comenzaba Mnar manteniendo su servicio, al que repitieron ambos jugadores sin muchas complicaciones hasta que con 3-2 de Munar, Diallo mandó una volea de derecha muy lejos de los límites de la pista posibilitando una bola de rotura de Munar que no pudo hacer efectiva y al final el canadiense mantuvo su saque. Fue Munar quien también sufrió en su siguiente turno de saque y su rival logró el objetivo de nuevo con un revés plano que no pudo superar el de Santanyí. Con 4-3, Diallo ganaría el partido si mantenía sus dos siguientes servicios. Ganó con comodidad el primero de ellos y no necesitó el segundo porque con 5-3 volvió a romper el saque de Munar en la primera oportunidad que dispuso gracias a un gran passing paralelo de revés.