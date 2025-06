Jaume Munar: «Nadal y Alcaraz son los mejores que he visto en una pista de tenis»

Jaume Munar (Santanyí, 1997) está viviendo su mejor temporada con sonoros triunfos contra jugadores de la calidad de Daniil Medvedev, Frances Tiafoe o Ben Shelton y ajustadas derrotas contra Casper Ruud, Arthur Fils o Carlos Alcaraz que le hacen ver que está muy cerca de los mejores. El tenista mallorquín, de 28 años, es una de las principales raquetas que se dan cita esta semana en el Mallorca Championships de Santa Ponça..

—¿Cuál es el secreto de esta gran temporada?

—El punto de inflexión fue a finales de 2023. Ahí tuve la humildad de cambiar algunos golpes como la derecha, desde la base, junto a otras variaciones físicas, tácticas y mentales. 2024 fue un año de transición y en esta temporada se están viendo los resultados.

—¿El saque sigue siendo su mayor quebradero de cabeza?

—Técnicamente es mi mejor golpe, pero en momentos claves me ha fallado por una cuestión mental en la que llevo trabajando tiempo con una psicóloga.

—El pasado jueves jugó por cuarta vez en su carrera contra Carlos Alcaraz. ¿Qué es lo más llamativo desde ese primer choque en 2021?

—Si mal no recuerdo fueron sus primeras semifinales (Marbella, 2021, con victoria de Munar 7/6 6/4). Era muy joven. A partir de la segunda vez ya era un gran jugador y sigue evolucionando. La clave de Carlos es que a pesar de todo lo que va consiguiendo no para de mejorar cosas y de gestionar mejor los momentos.

—De las tres superficies, ¿en cuál se encuentra más cómodo?

—Siempre había conseguido muy buenos resultados en tierra pero también sabía que si podía adaptar cosas de mi juego en tierra es donde menos bien tendría que jugar por mi estilo de juego. En pista rápida me siento muy cómodo como he demostrado a principios de año, en tierra me ha costado casi un mes ser competitivo y en hierba no lo puedo catalogar porque se juega poco, pero creo que soy tan competitivo como en las otras dos.

—¿Qué derrota le dolió más la de Fils en Roland Garros o la de Alcaraz en Queen’s?

—Las dos, pero me quedo con la parte positiva de estar cerca de estos dos grandes jugadores. (Fils es el 11º de la ATP y Alcaraz 2º). Es una prueba más de que los cambios y el esfuerzo realizados en la pasada temporada están dado sus resultados. Ha habido los triunfos contra Medvedev, Shelton o Tiafoe, pero más que las victorias en sí las valoro cómo se lograron por todo el trabajo que hay detrás.

—Ahora Santa Ponça y Wimbledon. ¿después jugará torneos más pequeños para sumar puntos en teoría más fáciles o torneos grandes?

—No jugaré los torneos de tierra en Europa sino que disputaré el ATP 500 de Washington, luego los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati antes del US Open. No puedes estar con la calculadora pensando en los puntos sino debo apretarme los zapatos y jugar con los mejores y que mi nivel demuestre dónde estoy.

—¿Las amistades en el tenis van relacionadas con el ranking?

—Bueno, puede ser porque son con los jugadores a los que ves más, pero cada vez a los jugadores les acompaña más gente y esos son su núcleo a la hora de relacionarse. En mi caso he tenido muy buena relación con los jugadores del 97 como Pedro Martínez, Carlos Taberner o Bruno Zapata y con otros que llevan muchísimo tiempo compitiendo como Albert Ramos o Roberto Bautista.

—¿A quién ve campeón en Santa Ponça y Wimbledon?

—Aquí veo un cuadro muy duro con muchos jugadores de gran nivel. En Londres pongo por encima de todos a Carlos (Alcaraz), nunca hay que sacar de la ecuación a Djokovic y también a Sinner, por supuesto, pero hay muchos grandes jugadores que además en esta superficie con tantos reajustes pueden ser también muy competitivos.

—No siempre un jugador de mejor ranking es más complicado que otro peor clasificado.

—Así es. No es lo mismo enfrentarse a americanos como Fritz o Shelton en tierra que hacerlo en pista dura o, en el caso contrario, Báez es muy duro en tierra mientras que en otra superficie tienes más opciones. No pongo diferencias entre el 30 y el 40 del 110 ó 120 porque el tenis está más igualado que nunca.

—¿Cuál es el mejor jugador que ha visto en una pista?

—Por respeto, longevidad y capacidad de ir mejorando y superando todas las adversidades diría que Rafa (Nadal), pero por explosividad, variedad y capacidad de hacer mil millones de cosas, Carlos (Alcaraz). A él le quedan muchos años para demostrar si tiene la capacidad y quiere seguir mejorando durante tanto tiempo como hizo Rafa.

—¿Cómo le siente tener ‘haters’ en las redes sociales?

—Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. No me afectan nada y les contesto de forma irónica.

—¿Su residencia en Andorra le reporta también beneficios a la hora de entrenar en altura?

—Ahora estamos un muy buen grupo allí como Bautista, Ramos, Carballés y formamos un gran grupo de entrenamiento. En Andorra tengo un descanso perfecto y por ahora estamos muy contentos.

—¿Cómo se relaja en los torneos?

—Veo alguna serie, paso tiempo con mi novia y entrenadores y también leo desde novelas a información deportiva y sobre nutrición. He probado muchas cosas, he hecho mil cambios y al final de lo que se trata es de ver lo que mejor sienta a tu cuerpo para recuperarte.