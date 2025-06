Cita por todo lo alto en Santa Ponça

El número 10 del mundo y cabeza de serie del torneo, Ben Shelton, prendió ayer la mecha del Mallorca Championships presented by ecotrans Group que arranca oficialmente hoy. El tenista estadounidense, que este año alcanzó las semifinales del Abierto de Australia, se presenta tras llegar a la penúltima ronda en Stuttgart hace dos semanas y con la intención de embolsarse el tercer título de su carrera tras el de Houston el año pasado y el de Tokyo en 2023.

En la pista central del Mallorca Country Club, Shelton y Champi, la mascota oficial del torneo, disputaron un breve y divertido peloteo que sirvió para inaugurar el ambiente especial de esta quinta edición del torneo, que, además de Shelton, cuenta con Félix Auger-Aliassime, Pedro Martínez, y el mallorquín Jaume Munar, que anteayer puso contra las cuerdas a Carlos Alcaraz en el torneo de Queen’s. Tras la exhibición, Shelton atendió a los medios de comunicación, compartiendo sus impresiones sobre el evento y su excelente estado de forma.

«Es un gran torneo, con una atmósfera increíble. Me encantan los fans, me gustan mucho las pistas… todo es muy agradable aquí», afirmó Shelton, quien participa por tercer año consecutivo en Santa Ponça. «Espero poder seguir viniendo a Mallorca durante muchos años más», añadió. Preguntado por su reciente entrada en el Top 10 del ranking ATP, alcanzada esta misma semana, el estadounidense se mostró entusiasmado: «Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy contento con el progreso que he hecho. Poder viajar por el mundo y estar en lugares que amo, como Mallorca, es fabuloso», apuntó. Shelton también habló sobre su admiración por Rafa Nadal: «Siempre ha sido un gran ejemplo a seguir, como jugador y como competidor. Es una verdadera fuente de inspiración para todos».

El Mallorca Championships presented by ecotrans Group se celebrará desde hoy -este mediodía es el sorteo- hasta el próximo sábado 28 de junio, con una destacada participación de figuras del tenis mundial y una amplia agenda de actividades para toda la familia en las instalaciones del Mallorca Country Club.