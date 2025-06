La pasión por el tenis de Ramón López y Toni Ferragut

Toni Ferragut y Ramón López llevan más de 50 unidos por su pasión por el tenis, lo que les ha hecho vivir experiencias increíbles por todo el mundo. «Yo comencé a jugar tarde, a los 17 años. Y lo hice sin profesor. En el club Son Roqueta no había profesores pero sí un frontón y dando golpes contra la pared fue como aprendí», explica Ferragut, presidente de la Federació Balear de Tenis entre 2014 y 2022 y en la actualidad presidente del comité de Veteranos en la Federación Española de Tenis. Por su parte, Ramón López tenía en mente ser cocinero. «Fui al Port de Pollença y en el club sólo hice bocadillos, pero descubrí el tenis. Ahí jugaban los pijos, pero también había posibilidad de ser profesor, así que aprendí peloteando. Estuve dos años así, peloteando para coger una base y la técnica para luego poder enseñar».

Ramón López montó su propio club de tenis en el Pont d’Inca Nou mientras que Toni Ferragut tenía un concesionario de coches, además de otros negocios. Ambos, campeones de Mallorca y Baleares en diversas categorías de veteranos, han viajado por todo el mundo para competir. «Yo he llegado a jugar en Australia cuando vi a Rafael Nadal en Melbourne. Tengo la suerte de haberlo visto en los cuatro Grand Slams. En Melbourne mi mujer habló con Toni Nadal y al decirle que era mallorquina le dijo si necesitaba una entrada sola. Le comentó que estaba con su marido y que jugaba a tenis. Cuando le dijo mi nombre nos consiguió entradas para varios días». Por su parte, en los últimos meses Ferragut ha estado en Japón, Turquía y Florida. «Al tenis le he dedicado mucho tiempo tanto en la Federación Balear como Española, pero me ha dado mucho más. Sobre todo lo más importante han sido los amigos, seguido de cerca por la comida y luego en tercer lugar los partidos», explica entre risas y añade: «Nos pueden ganar en la pista, pero no en la mesa».

Con ya más de 7 decenios a sus espaldas, el físico es cada vez un factor más delicado, aunque los dos protagonistas han tendido trayectorias opuestas. «Por ahora no he tenido ninguna lesión importante. Lo único que hice fue ponerme unas plaquetas hace ocho años por un principio de artrosis. En teoría tenía que repetir a los tres o cuatro años, pero no me ha hecho falta».

Ramón López ha logrado multitud de títulos y trofeos desde los años 90.

«A mí, el doctor Durán me ha llegado a decir: ‘A ver, Ramón, dime qué tienes bien’ porque me han operado el hombro, me lo he vuelto a romper, he tenido lesiones de menisco, muñeca, codo..., pero sigo jugando y ahora mismo estoy muy bien», explica López. Prueba de ello es que se proclamó recientemente subcampeón de España +70 en Tarragona. «Tuve tres bolas de partido, pero perdí, así es el tenis». Tanto años jugando, dan para multitud de anécdotas. «Yo gané a Valdivieso 6/0, 6/0 en un torneo de interbancos que también tenía un cuadro individual y al día siguiente perdí con él por otro 6/0 6/0», narra Ferragut. «En un partido iba perdiendo 5-0 y 40/15 en el último set. Mi mujer se fue pensando que ya estaba todo perdido y remonté. Luego me dijo que porqué había tardado tanto y cuando le dije que había ganado no se lo creía», cuenta Ramón. Ambos han tenido la suerte de que sus parejas han sido comprensivas por su amor al tenis. «Lo viajes se hacen en función de los torneos, pero siempre son destinos muy apetecibles», explican.

Toni Ferragut, jugando un torneo en la Rafa Nadal Academy, de Manacor.

Ramón tiene un gran recuerdo de un club de tenis en Wodonga, Australia. «Estaba a 400 kilómetros de Melbourne y llegué a cuartos en hierba. Había 15 pistas seguidas de hierba. Era impresionante». Para Toni, uno de sus mejores recuerdos, si no el mejor, a pesar de haber viajado por todo el mundo es en Mallorca. «En 2023 organizamos el Mundial de veteranos en la zona de Cala Ratjada. Hicieron falta cuatro clubes de la zona para albergar a los participantes, entre ellos un australiano de 100 años que había sido piloto durante la II Guerra Mundial. Y ganó a otro jugador de 93. Recibimos felicitaciones de todo el mundo, incluida la ITF».

Ferragut ha visto vencer a Nadal en Roland Garros en 9 de sus 14 títulos «y también he tenido la oportunidad de jugar en las pistas de Wimbledon. Este año he visto a Alcaraz ganar en París en lo que ha sido mi 24 Grand Slam. Todo un privilegio».