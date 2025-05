El dineral que pagan por las camisetas del homenaje a Nadal

Los organizadores del Abierto de Francia repartieron el domingo 10.000 camisetas de color rojo ladrillo para el homenaje del domingo a Rafael Nadal, 14 veces campeón de Roland Garros, y aunque la mayoría de la gente se llevó el recuerdo a casa, varios intentaron venderlas en internet por hasta 500 euros. Las camisetas «Merci Rafa» convirtieron las gradas en un lienzo viviente, mientras que en lo alto de las gradas superiores, aficionados con camisetas blancas formaban un mosaico: «RAFA» flanqueado por corazones y los caracteres «14 RG».

Las camisetas se pusieron a la venta el lunes por la mañana con precios que oscilaban entre los 150 y los 500 euros, para decepción de la Federación Francesa de Tenis (FFT). «Que algunas personas aprovechen para hacer dinero con la camiseta 'Merci Rafa', me parece un poco deplorable, pero al final no íbamos a retirar la camiseta», dijo a la prensa el presidente de la FFT, Gilles Moretton. «Hicimos algo único y con la singularidad viene a veces este tipo de deriva. Vi unos precios que me asustaron».