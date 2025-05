Nadal: «Nunca he sido un esclavo ni un obseso del tenis»

El extenista Rafa Nadal sigue sin coger una raqueta desde que terminó su carrera profesional hace seis meses y disfruta de su familia y los «muchos proyectos» que tiene en su vida, después de 30 años de los entrenamientos y la exigencia de un camino que eligió sin ser «esclavo del tenis», como seguramente tampoco lo es Carlos Alcaraz pero sin dejar de ser «un gran profesional».

«He estado en el campo algunas veces aquí, con los chicos de la academia, pero sin jugar, solo para mirar y decir un par de cosas. No extraño jugar al tenis porque creo que terminé mi carrera sabiendo que no me quedaba mucho por hacer», apunta el de Manacor en una entrevista concedida a L'Equipe, recogida por Europa Press.

Nadal atendió al medio galo en los días previos a Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año que tendrá la gran ausencia de su 14 veces campeón. El balear será homenajeado el domingo en la Philippe Chatrier. «Entiendo este momento de Roland Garros porque es una historia que vivimos juntos, pero no me siento muy cómodo siendo el centro de atención. Cuando jugaba a tenis sí, pero aparte de eso, los homenajes me dan un poco de dolor de cabeza», confiesa el español, con la retirada aún fresca.

«Durante los primeros cuarenta días después de mi retirada, me habría gustado seguir porque todavía era capaz de hacerlo. Pero mi pie estaba muy mal. He tenido mucho cuidado y hoy tengo poco dolor, en general, en el cuerpo. Son casi 30 años haciendo una cosa o dedicando gran parte de mi vida a una cosa. Quizás el último año de tenis fue demasiado, mi cuerpo realmente no me permitía competir al nivel que yo quería. Cuando me operaron de la cadera (en junio de 2023) y me dieron la confianza de que mi cuerpo podría volver a funcionar bien, tuve que aprovechar la oportunidad», añade.

Nadal puso fin a su carrera el pasado mes de noviembre en la Copa Davis en Málaga y, de momento, aún busca su nueva rutina. «Creo que todavía estoy en una fase de organizar mi vida, de descubrir lo que me gusta y lo que realmente me hace feliz», explica el campeón de 92 títulos, 22 'Grand Slam' y dos veces campeón olímpico.

En su última experiencia en unos Juegos, los de París del pasado verano, el de Manacor compartió un mágico dobles con un Carlos Alcaraz que no deja de ser noticia. El murciano, reciente campeón en Roma, sigue siendo uno de los mejores del mundo y, por otro lado, su documental 'A mi manera' en Netflix genera todo tipo de comentarios sobre la forma que tiene el de El Palmar de afrontar su carrera.

«Conociendo un poco a Carlos, creo que el documental no refleja su personalidad ni su forma de vivir su carrera. No da la impresión de ser un tenista que entrena, sino de alguien a quien le gusta la fiesta, que la necesita, que no es muy profesional. Esto no es verdad. Carlos es un gran profesional. Es una persona que trabaja muy duro para llevar su tenis y su físico al más alto nivel», dice.

«Creo que el documental fue abordado de manera equivocada porque la percepción de la gente es diferente a cómo es su vida real. ¿Es necesario llevar el cuerpo y la mente al límite para ser un campeón? Nadie te obliga a hacer nada. Tú decides qué quieres hacer, hasta dónde quieres llegar. Nadie te presiona para que lo hagas», añade.

Al mismo tiempo, Nadal deja claro que él nunca se sintió «esclavo del tenis». «Era muy feliz jugando al tenis, pero era feliz en otros aspectos. Trabajé duro en la cancha de tenis o en el gimnasio, pero mi vida siempre valió mucho más que el tenis. Nunca he sido un esclavo ni un obseso del tenis. He tenido muchos momentos en mi vida para disfrutar de mi familia, de mis amigos, de la fiesta, del mar y de practicar otros deportes», comparte.

Por otro lado, el balear valora al otro gran nombre del Circuito, el de Jannik Sinner, sin dudar de su honestidad tras el acuerdo y la sanción que cumplió el italiano por dopaje. «Estoy totalmente convencido de que Jannik nunca quiso hacer trampa ni hacer nada ilícito. Estoy seguro de ello, apostaría mi vida en ello. Confío en Jannik y también confío en la justicia. No me gusta ver a otros jugadores hablando de ello sin tener la información», termina.