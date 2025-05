Carlos Moyá, de entrenador de Nadal a Wall Street

El mallorquín Carlos Moyá decidió abrir una etapa sabática en su trayectoria tenística después de ocho años como entrenador de Rafa Nadal y de quince como profesional. Con la raqueta guardada en su funda, el extenista mallorquín se ha tomado una temporada a modo de "desintoxicación" para disfrutar de la familia y del tiempo que le ha robado. Y también, para prestar mayor atención a alguna de sus aficiones, como la de invertir en la Bolsa de Wall Street.

"Estoy bastante centrado en la bolsa americana desde hace años (…) Me encanta seguirlo", confesaba esta semana Moyá en un coloquio en Madrid. Quien fuera el primer español en llegar al número uno en el 'ránking' de la ATP, en marzo de 1999, tiene un agente inversor en Estados Unidos que le asesora a la hora de comprar acciones e invertir en fondos.

Desde que se adentró en esta vía para rentabilizar sus ahorros, Moyá ha apostado, principalmente, por el magnate estadounidense Warren Buffett, considerado el inversor más exitoso del mundo y que hace pocos días anunció que, a sus 94 años, dejará la presidencia ejecutiva de la empresa Berkshire Hathway, a final de 2025.

"No me considero experto en estos temas, pero me ha gustado mucho leer sobre ello. Siempre me ha encantado formarme, estar al tanto, y ahora tengo más tiempo. He leído mucho y siempre he intentado confiar en los mejores", asegura.

Moyá, de 48 años, dejó el tenis profesional en 2010, después de ganar Roland Garros en 1998 y una veintena de torneos de la ATP. Posteriormente, fue nombrado capitán de la Copa Davis a finales de 2013, aunque solo estuvo un año después de no conseguir los objetivos marcados.

En 2016, pasó a ser entrenador de Nadal, a quien ayudó a completar un palmarés de ensueño hasta su despedida en noviembre del pasado año.

Aún siendo jugador, Moyá comprendió que a pesar de haber amasado mucho dinero al saque y al resto, tendría por delante dos tercios de su vida sin la raqueta, por lo que era preciso garantizar la solvencia económica a través de las finanzas.

"En España hay muy poca cultura financiera. Es algo que no piensas a los 20 años, pero es muy importante para alguien de esta edad tener a alguien al lado que te aconseje. Hay poca gente abierta de mente que asuma que dentro de diez o quince años no vas a ganar lo mismo que en los primeros años que estás arriba. El jugador de tenis no lo tiene en la cabeza. Te sientes invencible muchas veces. Entras en una burbuja en la que todo te va bien, te cae dinero por todos los lados, pero ese dinero se acaba", esgrime.

Por ello, ve necesario que los tenistas del circuito profesional dediquen una parte de lo que ganan a invertir en su futuro para tener las espaldas cubiertas. Moyá está casado desde 2011 con la actriz Carolina Cerezuela, con quien tiene tres hijos, de entre 14 y 11 años.

Con sus inversiones en Wall Street, el extenista ha logrado "un colchón importante" de ahorros, aunque reconoce que desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, no gana para sobresaltos.

A pesar de las turbulencias y de Trump, está decidido a seguir invirtiendo en Estados Unidos porque su estrategia es a largo plazo, sin asumir excesivos riesgos: "Hay que tener estómago para saber que puede haber esas bajadas, pero si tienes una estrategia, te aferras a ella y confías si te ha dado frutos en el pasado".

"Me da igual quién esté (en la Casa Blanca). Trump estará y luego no estará, y la bolsa de EE.UU. seguirá estando. Voy a largo plazo. Hay que tener la sangre fría y aguantar los momentos como los de ahora. La bolsa sube, baja, pero a la larga, tienes bastantes posibilidades de que vaya subiendo. Hay que tener sangre fría", recomienda.

La compra de acciones es solo una de las facetas económicas que Moyá ha cultivado en los últimos años. En Mallorca ha acometido inversiones inmobiliarias que le han ido bien al ser esta isla un caballo ganador por su atractivo turístico. Como Nadal, también está ligado al mundo del pádel como embajador y socio de la empresa mallorquina Brisk Padel, dedicada a la fabricación de raquetas de alta calidad.