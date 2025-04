Nadal, premiado en los Laureus: «No echo de menos el tenis»

Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos del Grand Slam hasta su retirada en noviembre de 2024, declaró este lunes, tras recibir el Premio Laureus al icono deportivo, que echa de menos «cero» el tenis porque tras el tiempo que se dio para reflexionar sobre su futuro se dio cuenta que lo había «dado todo y el cuerpo no daba para más».

Nadal, de 38 años, puso fin en 2024 a una larga carrera deportiva plagada de éxitos porque, además de los veintidós títulos del Grand Slam, también ganó un oro olímpico individual en Pekín 2008, otro en dobles en Río de Janeiro 2016, cinco Copas Davis, dos Copas Laver o el Premio Príncipe de Asturias en 2008, entre otros. «No echo de menos el tenis. Es más, lo echo de menos cero. No porque terminara cansado o peleado con el tenis. Para nada. Terminé feliz y si hubiera podido seguir jugando lo haría porque me apasionaba. Pero cuando uno se da cuenta que no puede cierra la etapa. Tardé el tiempo que necesitaba en tomar la decisión porque necesitaba tiempo para ver que la decisión era adecuada. Estar en el sofá de mi casa pensando en jugar sí me hubiera molestado», dijo Nadal, en conferencia de prensa.

«Antes de retirarme me di un tiempo prudencial para pensar si tenia nivel para competir al nivel que necesitaba. Cuando me di cuenta que no, tomé la decisión de parar. Por eso no lo echo de menos, porque terminé con la tranquilidad de saber que dí todo y mi cuerpo no da para más. Ahora sigo el tenis, veo los partido que me interesan, pero igual que el resto del deporte», comentó.

El deportista mallorquín habló sobre la posibilidad, en un futuro, de dirigir un torneo como el Conde de Godó o ser capitán español de Copa Davis. «No lo sé. Soy un apasionado del deporte pero uno tiene que marcar su camino a seguir. Hace poco terminé un camino que ha sido largo y tengo que prepararme para lo que viene. Tengo una familia y un equipo que me han preparado lo que me gustaba para el futuro. Obviamente puedo ser candidato a ser capitán pero se tienen que dar circunstancias que aún no se me dan. Tiene que pasar tiempo pero ahora no. No digo que no pero teniendo la mirada en unos años», señaló.

Nadal se mostró agradecido a la Academia Laureus y a sus votantes por el premio al icono del deporte, poniendo en valor a la familia y al equipo que ha tenido y que le ha permitido cosechar tantos éxitos. «Las palabras tienen un poder, equis, pero lo que tiene más poder son los ejemplos y los ejemplos no sólo tienen que ser excepcionales, sino que pueden ser de personajes que te inspiran día a día. He tenido buenos referentes que me han inspirado y he tenido la suerte de tener un ambiente positivo que me ha dado una estabilidad necesaria con los valores adecuados para desarrollar mi carrera con naturalidad», concluyó.