Jannik Sinner acepta una suspensión de tres meses por dopaje

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, ha terminado por aceptar una suspensión de tres meses por el positivo de dopaje por clostebol que se le detectó en los análisis a los que se sometió en marzo del pasado año.

El flamante campeón del Abierto de Australia, que ya acumula tres títulos del Grand Slam en su historial, no jugará competición alguna entre el pasado 9 de febrero y el 4 de mayo. Es decir, el tenista de San Cándido estará fuera de las pistas en el conocido como Sunshine Double, los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y además los Masters 1000 de Montecarlos y Madrid. Regresará en el de su país, en Roma, igual que estos dos últimos, en tierra. Previo a Roland Garros.

Cuando vuelva a la competición el italiano seguirá como número uno del mundo. La ausencia de estos torneos no le afectará. No le costará más de 1600 puntos. Ni Alexander Zverev ni Carlos Alcaraz podrán darle caza en el ránking ATP.

Sinner llega a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje, que en septiembre pasado había recurrido la decisión ante el TAS (Tribunal del Arbitraje Deportivo) y estará noventa días sin jugar. Podría haber llegado a solicitar uno o dos años de suspensión tal y como ha ocurrido en otros casos. Pero aceptó «la explicación del deportista sobre la causa de la infracción y asume que Sinner no tenía intención de hacer trampas porque la sustancia detectada no le proporcionó ningún beneficio para mejorar su rendimiento». «No tuvo conocimiento de su ingesta y fue una negligencia de su entorno».

Sinner, que podrá volver a entrenar desde el 13 de abril, logra evitar la audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo previsto para abril y en el que la AMA tenía la intención de pedir una suspensión mayor. El juicio, evidentemente, se cancela.

La AMA, que no ha pedido la anulación de ningún resultado logrado por el jugador en este tiempo, acepta finalmente las explicaciones y argumentos del jugador a pesar de que los precedentes por el consumo y la detección de esta sustancia en controles antidopaje habían supuesto sanciones de hasta cuatro años.

La defensa de Sinner argumentó en su día que la sustancia estaba en su cuerpo porque el fisioterapeuta le trató con un producto que lo contenía, de manera involuntaria, aunque la normativa subraya que el deportista es responsable también de lo que realice su entorno.

Las críticas a la resolución inicial de la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA), que decidió únicamente sancionar económicamente y con los puntos obtenidos en Indian Wells, donde se le detectó el positivo, al número uno del mundo, fueron frecuentes. Sobre todo por la diferencia de trato y consideración de un jugador de élite respecto a otros deportistas con menor repercusión.

«Diferentes reglas para diferentes jugadores», resumían compañeros de profesión como el australiano Nick Kyrgios, el más crítico, o el canadiense Denis Shapovalov que indicó que no podría imaginar «lo que sienten los demás jugadores que han sido sancionados por sustancias contaminadas». O el francés Lucas Pouille: «Quizás deberían dejar de tomarnos por idiotas». El silencio en otros casos fue otro de los apoyos del número uno del mundo.

Kyrgios, ahora, ha sido el primero en criticar la nueva resolución de la WADA y el acuerdo alcanzado con el jugador. «Un día triste para el tenis». «Entonces, la AMA salió y dijo que sería una sanción de uno o dos años. Obviamente, el equipo de Sinner hizo todo lo posible para seguir adelante y aceptar una sanción de tres meses, sin perder títulos ni premios en metálico. ¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe», indica Kyrgios en redes sociales.

La resolución final del caso Sinner desempolva la que meses atrás afectó a la de la polaca Iga Swiatek, ahora número dos del mundo pero durante mucho tiempo dominadora del circuito del tenis femenino. La ganadora de cinco títulos del Grand Slam fue suspendida con solo un mes tras dar positivo el 12 de agosto por la sustancia trimetazidina. Según argumentó la jugadora la concentración de la sustancia fue mínima y de un medicamento para el corazón que consumió para paliar los problemas de sueño y superar el desfase horario por viajes. La ITIA resolvió «ausencia de culpa o negligencias significativas». La jugadora llegó a un acuerdo de una suspensión de un mes que no afectó a su temporada.

El caso recupera la vigencia con la resolución y el acuerdo alcanzado ahora por Jannik Sinner, sancionado con tres meses fuera de la competición que apenas van a afectar su recorrido y su situación en el circuito. Caso cerrado.