Alejandro Blanco: «El movimiento olímpico no puede prescindir de Nadal»

El encuentro entre Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y Rafael Nadal puso el cierre al acto de homenaje que el deporte español realizó al ganador de veintidós títulos del Grand Slam en la sede del COE, cita que el mandatario olímpico aprovechó para reivindicar la figura del extenista y la necesidad de aprovechar todo lo que significa.

Alejandro Blanco le ofrecerá, «cuando pase un tiempo y haya descansado», ser miembro del comité Olímpico Español.

«Nadal va a desempeñar el papel que él quiera. Pienso que Rafa necesitará un tiempo de descanso, pero espero tener una conversación con él, porque el movimiento olímpico español e internacional no puede prescindir de él. Sería un gran honor que fuera miembro de la asamblea. Esta es su casa. Espero que cuando le ofrezca sitio en el COE no me diga que no», dijo Alejandro Blanco.

En un acto que acabó con la entrega de un recuerdo, una distinción con la leyenda «Corazón de España» bajo un corazón con la bandera española, Blanco destacó que el acto «es por Rafa».

«Este acto era merecido y necesario. Para todos los deportistas. Siempre escuchaba la admiración de los deportistas por Rafa y quería que él escuchara lo que pensaban de él. Si le medimos por los resultados, por los 92 torneos, 24 Grand Slam, nos equivocamos. Puede llegar alguien que los supere. Pero lo que nadie conseguirá es la trascendencia más allá de todos, más allá de su deporte. Nadie como Nadal».

Blanco destacó los valores de Rafael Nadal y la normalidad con la que ha desempeñado su condición de olímpico: «en París, este año, salió una pregunta acerca de la Villa. Y dijo que si uno quería entender el olimpismo había que convivir en la Villa, y eso, para todos los deportistas, es un ejemplo. Eso lo valora toda la gente. La humildad y la naturalidad es lo que te distingue», dijo a Nadal, que acabó el acto con una fotografía con todos los deportistas presentes y con un saludo personal a los presentes.